Fizikailag nem létezik, és valószínűleg soha nem is fog megvalósulni annak a háznak a terve, melyért már most hatalmas összegeket kínálnak. A Mars House egy digitális ingatlan, mely teljesen egyedi és feltörhetetlen.

A digitális műalkotás egyediségét a blokklánciparban használt nem helyettesíthető token (NFT) szavatolja. Ez olyan, mint egy műalkotás eredetiségének igazolása, amely leírja, hogy az honnan származik, ki az alkotó. A nem helyettesíthető tokenek piaca az elmúlt hónapokban szárnyalt, mivel a befektetők megtakarításaikat arra használják, hogy csak az online térben létező dolgokat vásároljanak.

Ezek után nem csoda, hogy cikkünk megjelenésekor a Mars-házért ajánlott legnagyobb vételár 33 ethereum volt – ez egy a bitcoinhoz hasonló, de működésében jelentősen eltérő kriptovaluta, az említett mennyiség pedig jelenleg 18,4 millió forintot ér.

A licit győztese megkapja a ház eredeti 3D-s terveit, melyet aztán szabadon berendezhet, sőt, ha akarja, meg is építheti – ha nem a Marson, legfeljebb a Földön. Az egész NFT-történet abszurditása egyben azonban mégis az, hogy az érték (?) abban a műben van, amit mi is megnézhetünk az alábbi videó formájában. A felvételt egyébként a The Smashing Pumpkins nevű banda gitárosa, Jeff Schroeder dallamai teszik teljessé.