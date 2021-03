Franck Muller nem tartozik a legismertebb svájci órakészítők közé, de az általa készített órák minőségére nem lehet panasz. Ezt jól bizonyítja az is, hogy portékáját látták már többek között Cristiano Ronaldo csuklóján, de Arnold Schwarzenegger is előszeretettel megfordul a márka órabutikjaiban.

Új időmérő eszközük révén a kriptovaluták világa iránt élénken érdeklődők is megismerhetik a márkát. Az Encrypto “Free The Money. Free The World” fantázianevű óra fekete színű, a titánházba csomagolt 41 mm-es számlap közepén azonban ott virít a bitcoin zöld színű logója.

A számlap tetején, a 12 óra helyén egy QR-kód található. Ez teszi kétfunkcióssá a 42 órás energiatartalékkal rendelkező órát, ugyanis ezzel hozzá lehet férni a virtuális kriptovaluta-pénztárcánkhoz, ellenőrizve az egyenlegünket, de akár egy fizetést is le lehet vele bonyolítani.

Mindössze 500 darab készül az órából, de úgy sejtjük, hogy azok hamar gazdára találnak, főleg manapság, amikor rekordokat dönt a bitcoin árfolyama. Habár az óra értékét valós fizetőeszközhöz kötik, csak 9900 euró (3,58 millió forint) értékű kriptovalutáért lehet megvásárolni.