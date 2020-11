Lamborghini márkanév alatt már régen nem csak traktort, és sportautót kaphatunk. Van kávéfőző, parfüm, papucs, és most már prémium fejhallgató is. Az olasz márka egy amerikai specialistával, a Master & Dynamic-el állt össze, hogy az extravagáns külső mellé kellemes hangzás is társuljon.

Két készüléket is piacra dobnak, az MW65 Active aktív zajszűréssel tűnik ki a tömegből, az MW07 Plus True pedig egyszerűen csak vezeték nélküli, és menő. Több színárnyalatban is kaphatóak, és egy feltöltéssel akár 24 órán keresztül képesek üzemelni, a Bluetooth kapcsolatot pedig 30 méterig képesek fenntartani a zenét sugárzó egységgel.

A felhasznált anyagok a legmagasabb szintet képviselik, finoman megmunkált bőr, fém, és nagyszerű kivitelezés jellemzi a Lamborghini fej illetve fülhallgatóit.

Az ilyen termékeknél a hivatalosan elsütött, nehezen kiizzadt PR-duma a legviccesebb. Nyilván egy üzleti döntésről van szó, ahol az ismertebb márka segíti a terjesztést, de az mégis jobban hangzik így: “A Lamborghini a hangra rezonál: motorjainak érzéki, érzelmekre ható hangja páratlan zenei előadás. A Lamborghini és a Master & Dynamic közös tehetsége a kifinomult tervezés és technológia kombinációjával előállított, tiszta hangélmény.” – nyilatkozta Katia Bassi a Lamborghini marketing és kommunikációs vezetője.

Ezt tudva a 200 ezer forintos vételár már tényleg mellékesnek tűnik, az MW65-ös ugyanis ennyibe kerül, bár tény, ha áll egy Lamborghini a garázsban, akkor ennél jobban passzoló fülhallgatót nem találunk.