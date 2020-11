Sylvester Stallone nagy órarajongó hírében áll, ám most úgy döntött, hogy öt luxusszerkezettől is megválik a Phillips aukciósház segítségével. Azon óraszakértők szerint, akik mindig figyelik, mit hord, a filmsztár kedvenc márkája a Rolex, melyből egy nem túl szerény gyűjteménye is lehet.

Ám Stallone a többi luxusmárkával sincs rosszban, annak ellenére, hogy eladja óráit. 1996-ban fedezte fel magának a Panerai Luminort, amikor Rómában forgatta a Daylight – Alagút a halálba című filmet. Ekkor egy együttműködést is kötött az olasz manufaktúrával, több időmérő eszközt is az ő szignójával láttak el.

Az imént említett órából vett is egyet rögtön – ez, valamint jó pár Richard Mille is kalapács alá kerül december 12-én New Yorkban. Utóbbiak között van olyan kronográf, melyből mindössze 20 darab készült, míg egy másik szerkezetet A feláldozhatók 3 forgatásán viselt Stallone.