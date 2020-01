Azóta persze nagyot változott a világ, és Shakespeare is az irodalom óriásai közé került. A halála után készült gyűjteményes kötet értéke is rendkívüli módon megugrott, egy ugyanilyen példány 2001-ben 6,2 millió dollárért cserélt gazdát egy árverésen – ez mai értéken 2,7 milliárd forintnak felel meg.

A hat magánkézen lévő példány közül most egy másik kerül kalapács alá a Christie’s aukciósház New York-i árverésén áprilisban. A 36 drámát tartalmazó könyv iránt nagy érdeklődésre számítanak a szervezők, tekintetbe véve azt is, hogy ezen gyűjtemények nélkül számos híres Shakespeare-művet nem is ismernénk, a múlt homályába vesztek volna.

Figyelembe véve a 2001-es első fólió mai értéken vett kikiáltási árát, a Christie’s által becsült 6 millió dollár (1,8 milliárd forint) nem is tűnik soknak. Bizonyára a jelenlegi tulajdonos ennek az összegnek is örülni fog, amikor megérkezik a bankszámlájára.