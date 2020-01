Azok a vállalatok, melyeknek működése minimálisan is kapcsolódik az új technológiákhoz, nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek jelen a CES kiállításon. A világmárkák általában valami újdonsággal szoktak érkezni Las Vegasba, de ilyenkor a kisebb vállalatok is teret kapnak, hogy megmutathassák, mire is képesek.

Ha már a fürdőszobában járunk, nem maradhat ki a sorból az okospelenka sem. Itt is egy Bluetooth-szenzor végzi a kommunikációt: a dél-koreai fejlesztő termékében a keksz méretű érzékelő a szülők okostelefonjára küldi az értesítést, ha kis- vagy nagydolog történt.

Úgy tűnik, a kisgyermekes családokat többen is megcélozták, ugyanis a Willow nevű cég elkészítette a kéz nélkül használható mellszívó új változatát. Az első verzió még 2017-ben jelent meg, a mostani elvileg már jobban használható. A kis tejtároló tasak 1,5 dl folyadékot tud elraktározni.

A Segway leginkább kétkerekű városnéző közlekedési eszközeiről híres. A kerekek számán kívül még az is közös bennük, hogy állva lehet őket használni. Ezen most változtat a cég a megjelent guruló óriásszékkel. A felborulás ellen egy segédkerék is védi az utazókat a közel 40 km/h-s sebességre is képes járművön.