1978. június 19-én jelent meg először az amerikai lapokban Garfield, a narancssárga macska. A lasagneimádó négylábú hamar népszerű lett az olvasók körében, azóta számos könyv, sorozat, film és videójáték főszereplője lett.

A képregények alkotója, Jim Davis most több mint három évtizednyi anyagot árverésre bocsát. Hiába fejlődtek egyre gyorsabb ütemben az évek során a digitális technikák, az alkotó csak 2011-ben váltott digitális rajztáblára, addig a papír és a ceruza voltak a munkaeszközei.

Az árverés tételei is ebben az időszakban, vagyis 1978 és 2011 között készültek. “Annyi dolog van, hogy már-már ijesztő feladatot jelent az, hogy mit is csináljak velük. Így mások is örömüket lelhetik bennük” – utalt a rajongókra Jim Davis. Az eredeti képregényeket az alkotó a legnagyobb féltéssel tárolta, klimatizált helyiséget kaptak.

Habár eddig sem szenvedett pénzügyi zavarokban Davis, az árverések lebonyolítási formája már-már egy fizetéssel érhet fel: a tervek szerint hetente két képregénysor kerülhet kalapács alá, melyek értéke darabonként elérheti az 500-700 dolláros (150-208 ezer forintos) vételárat, az eredetileg vasárnaponként megjelenő hosszú képregénysorokért pedig 1500-3000 dollárt (450-900 ezer forintot) is adhatnak a lelkes rajongók.