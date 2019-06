Hiába tesztelték szemet gyönyörködtető módon, a Samsung első összehajtható okostelefonja, a Fold csúfos bukás lett. Noha eredetileg áprilisban akarták piacra dobni az igencsak borsos árú telefont, úgy tűnik, a projekt halott, kudarcot vallott, az új megjelenési dátum ugyanis azóta is várat magára.

It’s a little difficult to make out but there’s a visible crease where the hinge is on the Galaxy Fold #Unpacked2019 pic.twitter.com/QG2OyCRHjx — Karissa Bell (@karissabe) 2019. február 20.

Azonban a The Korea Herald információi szerint a délkelet-ázsiai techóriás nem dobta sutba a terveket, és egy közeli időpontban újabb összehajtható telefon bemutatását tervezi a Samsung. A dél-koreai lap információi eléggé részletesek. Azt is tudni vélik, hogy az eddigi hajtásirány megváltozik, tehát nem belül, hanem kívül lesznek a képernyők, csakúgy, mint a Huawei hasonló telefonján, a Mate X-en. Egyébként a kínaiak is késnek a hajtogatós termékük megjelenésével. Ők júniusra ígérték az eladások kezdetét, ám nekik most valószínűleg kisebb bajuk is nagyobb ennél, köszönhetően az amerikai összembargónak.

A Samsung új telefonjának megjelenéséről pontos információk nincsenek, azonban az valószínűsíthető, hogy meg fogják előzni ezen a téren a Huaweit. Több részlet nem szivárgott ki a telefonról, habár az alkatrészek gyártását már megkezdhették a beszállítók. Ha ez igaz, akkor viszonylag jól tudtak titkot tartani, vagy ők sem tudják, hogy mihez is gyártanak darabokat.