Egy hét az hét napból áll, amelyből öt azzal telik, hogy reggel felkelsz, bemész dolgozni az irodába, majd hazaérkezel, a teendőid világába. Így tudod kifizetni a számláidat és csak így tudsz valamennyit félretenni a váratlan kiadásokra. A mókuskerék folyamatos pörgésében a kötelesség teljesítésével eltöltött időket igyekszik az ember minél komfortosabban kihasználni.

Reggel felkelni, és a gőzölgő tea, valamint a lekváros pirítós látványa helyett az utcát választani – bizony nem könnyű. Van valami, amit mégis fontos észben tartanod. A nyári fürdőruhaszezonra való felkészülés nem tavasszal, hanem most kezdődik. Bár most elrejti az apukahasat az ing és a pulóver, később a strandon látszani fog. Az enyhe súlyfelesleget sem könnyű ledolgozni pár hónap alatt. Ráadásul, ha hagyod magad állni, mint a pudingot a hűtőben, akkor bizony a tesztoszteronszinted is leeshet, amivel sokszorosan rosszat teszel magadnak!

A tanulmányok nem hazudnak

Kutatások igazolják, hogy a férfiaknál a tesztoszteron emelkedése azonnal mérhető a súlyzós edzés után. Sőt, rávilágítottak arra is, hogy az intenzív mozgás a zsíranyagcserére szintén pozitívan hat. 2008-ban közzétettek egy kutatást, amelyben kimutatták, hogy azoknál a férfiaknál, akik nem sportolnak, a dihidrotesztoszteron (DHT) szintje több mint 14 százalékkal alacsonyabb volt, mint azoknál, akik rendszeresen sportoltak.

Egy 2012-es tanulmány pedig arra világított rá, hogy a rendszeres edzést folytató férfiak tesztoszteronszintje magasabb, mint azoké, akik nem edzenek, vagy ülőmunkát végeznek. Fontos hozzátenni, hogy a rendszeres mozgás az idősebb férfiaknál is növeli a tesztoszteronszintet és pozitívan hat az agy működésére is.

Miért fontos a megfelelő tesztoszteronszint? Férfiaknál ez a hormon nagyon sok mindent befolyásol. Szerepe van a külső nemi jellegek kialakulásában, de elengedhetetlen a kiegyensúlyozott szexuális élethez is. Csökkenése esetén ugyanis ritkulhat az igény az együttlétekre, emellett merevedési zavart is okozhat a megcsappant tesztoszteronszint.

Csak jól járhatsz vele

Az irodai ücsörgésnek megvan a következménye, és ez nemcsak a bankszámládon látszik, hanem akár a vécépapíron is visszaköszönhet. Az ülőmunkát folytatókra ott leselkedik az aranyér mumusa, kortól függetlenül. A forgószékben való időtöltést és az evvel járó negatív következményeket (lásd szív-érrendszeri betegségek, aranyér, elhízás, cukorbetegség) csakis rendszeres testmozgással, például kocogással, úszással vagy teniszezéssel lehet ellensúlyozni. A gyakori sportolás élénkíti a vérkeringést és javítja az állóképességet, mindemellett ellenállóbbá teszi az immunrendszert a betegségekkel szemben!

Nehéz a motiváció?

A téli hónapokban nehéz motivációt találni, de éppen ezért érdemes lehet ilyenkor rövidebb, például 30 napos kihívásokban részt venni. Az is segítség lehet, ha letöltünk egy olyan ingyenes alkalmazást, amely személyre szabható edzésterveket tartalmaz, ezeket a szabadidőnkben könnyedén végrehajthatjuk. Aki a kicsit extrémebb mozgásformákat kedveli, az belevághat olyan klasszikus téli sportokba, mint például a síelés vagy a snowboard. A téli kutyaszánozás is szórakoztató lehet, csak öltözz jó melegen!

Régi bölcsesség, de igaz, hogy egy férfi télen sem hagyja el magát. A pihenés akkor a legédesebb, ha van mögötte fizikai munka is, csak és kizárólag az agyad lefárasztásával nem fogod tudni fitten tartani magad!

Hirdetés

Telitalálat aranyér ellen! Az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segíthet a micellákba csomagolt hialuronsavat és gyógynövényi kivonatokat tartalmazó Proktis-M termékcsalád. A hialuronsav kiemelkedő hidratálóképessége igazolt, ami felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást, sebgyógyulást. A Proktis-M kúp a belső, míg a Proktis-M plus kenőcs a külső, fájdalommal és gyulladással járó aranyeres panaszok enyhítésére használható, a tünetektől függően akár kombinálva is. Fotó: Phytotec Hungária Bt. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök www.proktis.hu

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!