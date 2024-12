A The Wiggles a világ egyik legnépszerűbb gyerekzenekara, immár három évtizede szórakoztatja és oktatja világszerte – elsősorban az angol ajkú – óvodások (és szüleik) millióit. A szülők, akik a 90-es években a banda műsorán nőttek fel, ma már saját gyerekeikkel osztják meg az együttes iránti szeretetüket. Több mint kétmilliárd zenei streameléssel és hárommilliárd Youtube-megtekintéssel, valamint több mint 30 millió eladott albummal és DVD-vel, továbbá nyolcmillió eladott könyvvel a The Wiggles ma is uralja a kicsik szórakoztatásának világát.