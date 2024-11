A karácsonyiajándék-piac természetesen az autógyártóknak is fontos, és minden bizonnyal akad is elég márkarajongó, vagy legalábbis olyan rokon vagy ismerős, akit meg lehet lepni ilyen-olyan kiegészítőkkel, tehát a kereslettel sincs gond.

Az Opel most mutatta be a maga 2024-es karácsonyi termékkollekcióját, melyben sárga csuklyás mikulástól a sárga, csuklyás pulcsiig minden akad.

Hazánkban nem szokás, de más helyeken zoknikba kerülnek az ajándékok, így egészen „meta” lehetőséget nyújtanak a fronterás vastag vagy a grandlandes vékony zoknik – természetesen a téli mintázattal, ünnepi üdvözlettel (11,50 euró, kb. 4700 Ft).

3500 forintnak megfelelő 8,50 euróért kapható a 24 ablakos, tejcsokis „töltésű” opeles adventi naptár, négyszer ennyiért (25,50 euró – kb. 10 500 Ft) adják a 2025-re szóló teljes kalendáriumot.

Itthon egy hét múlva, másutt karácsonykor érkezik a Mikulás, és ha akarjuk, teljes opeles szerelésben is megkaphatjuk a csokitélapót 6 euróért (2500 Ft). A karácsonyfán is jelezhetjük az Opel iránti rajongásunkat, a négydarabos díszszett 19,50 euró (8000 Ft).

Az Opel idén ünnepelte autógyártása indulásának 125. évfordulóját, a témához több termék is kapcsolódik. 50 euró (20 500 Ft) a 272 oldalas, gazdagon illusztrált jubileumi könyv, de szűk 16 ezer forintért ünneplős pólót, 7800-ért jubileumi feliratos törölközőt is választhatunk.

Minden egyes terméket nem sorolunk fel, de a Corsa-tulajdonosok, -rajongók a #Yes of Corsa-, a sportosabb irányt kedvelők a Motorsport/Gse-kollekcióból is válogathatnak.

Jó hír a vásárlást fontolgatóknak, hogy a rüsselsheimi márka az Opel Yellow Weeks keretében 20%-os engedményt ad, a december 8-áig tartó, kivétel nélkül minden termékre érvényes akció kihasználásához mindössze a YELLOW20 kódot kell megadni a webshopos rendelés adott pontján.