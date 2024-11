Bár a Bentley-t leginkább a brit fejedelmi luxust a sportossággal házasító autóiról ismerjük (persze luxuskiegészítői, illatszerei, sőt már ingatlanjai is vannak), a márka komoly motorsportos pedigrével is büszkélkedhet.

Az egyik ilyen vonal a világ leghíresebb, legkeményebb hegyi felfutó versenyén, az egyesült államokbeli Pikes Peaken való részvétel, melyen 2018-ban a Bentaygával az addigi legjobb SUV-s időt, 2019-ben a pedig a Continental GT W12-essel futották a legjobb szériaautós időt.

A crewe-i gyártó azóta kihozta a legextrémebb, de 85%-os bioüzemanyag-fogyasztásával egyben legkörnyezetbarátabb modelljét, a Bentley Continental GT3 Pikes Peak versenyautót is, most pedig az általa ihletett gamerkiegészítőt is piacra dobja.

Az autós szimulátorozás iránt érdeklődők egy exkluzív, számos műszaki ínyencséggel ellátott kormánykereket szerezhetnek be az iparági nagyágyúval együttműködésben elkészített Fanatec Bentley GT3 Podium Steering Wheel képében.

A Bentley Motorsport Team felügyelete mellett, a márka Pikes Peak-i pilótája, Rhys Millen segítségével elkészített versenykormány 310 mm-es átmérővel bír, közepén pedig egy kör alakú, automatikusan vízszintben maradó, 3,4 colos kijelző található. A kormány váza ultrakönnyű magnéziumból és zöld szálakkal feldobott szénszálas anyagból készül, a gombok, tekerenytűk pedig a valódi Bentley-kben is használt fogásmintázatú, alumíniumból forgácsolt darabok.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Méregdrága kütyü, mellyel te is hegyi versenyző lehetsz 1 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 2 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 3 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 5 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 6 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 7 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 9 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 10 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 11 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 13 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: 14 /14 Kép: Bentley Motors Kép: Bentley Motors Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A gombok és a tekerők háttérvilágítást kaptak, a rögzítést-oldást (leszerelést) biztosító mechanika pedig szintén a valós versenyautóknál alkalmazott QR2 Pro Wheel-Side technológia.

A szimulátoros kormánykerék hátulján összesen hat, mágneses működésű fül található: kettő a sebességváltáshoz, kettő a kuplungoláshoz, két darab pedig a különböző, egyedi beállítású funkciókhoz.

A már említett Millen javaslatára a kormány forgatását segítő opcionális fogantyú, a „Pikes Peak Grip” is felkerült az eszközre.

A szimulátoros kormányhoz alumíniumból készült asztali-fali konzol is jár, használaton kívül ezekre rögzítve igen mutatós óraként is funkcionál a kütyü.

Az exkluzív gamingkormányt nettó 1999,95 eurós, azaz 820 ezer forintos áron kínálják.