Bő három hét múlva érkezik a Forma-1 mezőny Szingapúrba, a sportágban elsőként, még 2008-ban éjszakai versenyt rendező délkelet-ázsiai városállam utcai futamára.

A rendre a világ legdrágább városait sorol listák élmezőnyében záró metropoliszba a magas árak ellenére is szívesen utaznak a nézők, hiszen a gyarmati és a modern építészet keveréke, plusz a villanyfényes verseny egyedi élmény, ráadásul az állami szigorért, a korlátozott szabadságért cserébe – ezeket persze elsősorban az állandó lakosok érzik –, rend és tisztaság várja a turistákat.

A Forma-1-es verseny látogatói közül az igazán pénzesek idén több különleges szállás- és programcsomag közül válogathatnak.

A kisebbik Red Bull-csapat, a VCARB japán pilótájához, Cunoda Jukihoz kapcsolódó „pakk” a versenyhétvége három napjára szóló VIP-jegyeket, a Marina Bay Sands luxusszálló-komplexum 100 m²-es Paiza Premier lakosztályában eltöltendő két éjszakát, a Wakunda japán fine dining étteremben elköltött vacsorát, a Marquee night clubban rendezett VIP-s after partykat és a Lavo klubban elköltött brunchot, valamint egy, a versenyzővel tartott exkluzív privát eseményt foglal magában. A csomag ára két főre 35 740 szingapúri dollár, azaz jelenlegi árfolyamon 9,7 millió Ft.

A Sauber kínai versenyzőjéhez Csou Kuan-jühöz is kötődik egy hasonló ajánlat: ahogy az előbbi esetben, itt is része a pakknak a pilótával való privát találkozás, a 3 napos VIP-belépő, az after partyk és a brunchok, ám kettő helyett már 6 éjszakára szól a foglalás az egyik Paiza Premier lakosztályba, az exkluzív vacsorát pedig a Spago étteremben kínálják. Az ár hasonló: 2 főre 38 150 szingapúri dollár, ez most kb. 10,3 millió Ft.

Pont a duplájába, 76 300 dollárba (20,6 millió Ft) kerül a Ferrari-csomag, igaz, fejenként nem drágább, hiszen 4 főre szól. Alap a 3 napos F1-es VIP-jegy, a már említett partik és villásreggelik, a lakosztály négy éjszakára a vendégeké, az exkluzív vacsorát pedig a Bread Street Kitchenben fogyaszthatja a társaság – a fő attrakció persze a privát ferraris esemény, melyen minden bizonnyal a pilótákkal, Charles Leclerc-rel és a tavalyi szingapúri győztes Carlos Sainzcal is lehet néhány szót váltani, közös fotót készíteni…