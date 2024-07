1972-ben Ferdinand Alexander Porsche – az alapító unokája – a szintén az ő asztaláról kikerült 911-es kiegészítőjeként tervezte meg a Chronograph I-es karórát.

A cél a maximális funkcionalitás, a lehető legjobb leolvashatóság volt – utóbbiból fakadt, hogy ez volt a legelső karóra, mely teljes egészében, tokkal-szíjjal együtt teljesen fekete volt.

Az eredeti Chronograph I mára klasszikussá érett, az órákkal foglalkozó weboldal/cégcsoport, a Hondinkee pedig a Porsche Designnal együttműködve egy újraértelmezett kiadással tiszteleg az ős előtt.

A hondinkee-s Chronograph 1-es – igen, itt arab számot használtak – egy tervezett trilógia első tagja, megvalósításában pedig szintén a funkcionalitás volt a vezérelv. A tok és a fémszíj könnyű titánból készült, az acélnál puhább fémet fekete titánkarbid borítás óvja a karcolásoktól.

A leolvashatóságról a kontrasztos, fekete alapon fehér jelöléseket tartalmazó számlap gondoskodik, ugyanakkor az óraindexeken és az óra- és percmutatón patinás, a régi rádiumos festéket idéző, sárgás színezetű lumineszcens festéket alkalmaztak (a monokróm összképet a másodpercmutató pirosa dobja fel). A Hodinkee-re egy apró, piros H utal a számlapon, ahol megjelenik a Porsche Design logója is, ínyencségként a tachiméterskálán az órás oldal amerikai gyökerei utaló 1 Mile (1 mérföld) felirat látható, és mivel a Chronograph 1-essel a japán Porsche-rajongói közösség előtt is tisztelegni kívánnak, a naptárcsán az angol rövidítések mellett kandzsival is szerepelnek a napok.

Az acél hátlapon is ott van a Porsche Desing és a Hodinkee logója, a 2024-es évszám, valamint a sorozatszám. Mögötte, odabent a COSC svájci pontossági tanúsítvánnyal rendelkező, 48 órás járástartalékot kínáló WERK 01.140 automata kaliber ketyeg.

A múlt szombaton leleplezett új Porsche-kronográf limitált, 350 darabos szériában készül, példányonként 8950 eurós (bő 3,5 millió Ft) áron kínálják a Porsche Design weboldalán és üzleteiben, egyes Porsche Centerekben,valamint a Hodinkee-nél.