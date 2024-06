Az amerikai születésű, de svéd színekben versenyző Armand „Mondo” Duplantis a világ legjobb rúdugrója. Nem túlzás, nem csúsztatás, hiszen szűk két hónapja, április 20-án a kínai Hsziamenben rendezett Gyémánt Liga-versenyen 6,24 méteres új világrekordot állított be.

A rúdugrófenomén ráadásul saját korábbi csúcsát javította meg, hogy még pontosabbak legyünk, 2020 februárja óta folyamatosan egyre magasabbra helyezi a lécet, az akkori 617 centiméteres világrekordjára tett rá újabb és újabb centiket.

Duplantis épp 2020 óta a luxusóra-gyártó Omega támogatottja, ráadásul a svájci márka a Gyémánt Liga hivatalos időmérő partnere is, így nem csoda, hogy a rúdugró saját kiadást kapott az egyik népszerű modellből.

Az Omega Seamaster Aqua Terra igazi mindenre jó, bármilyen helyzetben viselhető karóra, az atlétikai pályától az irodáig, a strandtól az estélyig sehonnan sem lóg ki, bár a Duplantis-modell nem a legjobb példa.

Az új kiadás természetesen most is a szépen kidolgozott, 41 mm-es nemesacél tokot, a sávozott számlapot, a 60 órás járástartalékot biztosító, dátumkomplikációs, METAS-tanúsítvánnyal (a legmagasabb svájci pontossági standard) rendelkező 8900-as automata kalibert kapja, de a számlap kék, a negyedórás számok sárgák, a másodpercmutató pedig ugrórudat idéző formát, valamint szintén sárga színt kapott. A svéd lobogó színei a szíjon is megjelennek: az integrált gumiszíj kék, a díszöltés sárga.

A közelgő párizsi olimpia kapcsán nagyon is időszerű kiadás darabjáért 6900 eurót (2,74 millió Ft) kérnek.

