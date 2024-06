A Forma-1-et és minden más autós világbajnokságot is szervező Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) évek óta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság partnere, több téren is együttműködnek, előbb vagy utóbb pedig a motorsport valamilyen formáját is szeretnék az olimpiai programba felvenni.

Egyelőre csak online virtuális versenyszériánál tart a dolog, de személyes szinten azért már most is ott van az autóversenyzés a 2024-es nyári játékokon: az olimpiai fáklyás staféta legutóbbi, vendée-i szakaszán ugyanis Tom Kristensen is vitte a lángot.

Talán nem kell őt bemutatni, de azért megtesszük: az 56 éves dán igazi legenda, a korai formaautó és túraautós sikeri után a hosszútávú versenyzés óriásává vált, kilenc alkalommal nyerte meg a Le Mans-i 24 órás versenyt (1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013 – első ízben Porschével, utána mindannyiszor Audival), 2013-ban a hosszútávú világbajnokság, a WEC bajnoki címét is megszerezte.

A Mr. Le Mans-ként is emlegetett Kristensen manapság az FIA versenyzői bizottságának vezetőjeként, menedzserként, versenyzői mentorként és az Audi márkanagyköveteként tevékenykedik.