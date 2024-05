A stratégiai bombázó repülőgép koncepciója tulajdonképpen a második világháború alatt tűnt fel, ezen gépek alapvetően az ellenséges területre/légtérbe mélységben behatoló, bombáikkal komoly pusztítást végezni képes eszközöket jelölik.

Ilyenek voltak a B-29-es repülő erődök, melyek 1945 augusztusában Japán térdre kényszerítésére Hirosimára, majd Nagaszakira ledobták az atombombákat, majd a hidegháború idején – szintén az USA haderejének részeként – a B-52-es Flying Fortressek, melyek állandóan készen álltak, hogy atomcsapást mérjenek a Szovjetunióra és szövetségeseire.

Ugyan az interkontinentális ballisztikus rakéták megjelenésével a stratégiai bombázók jelentősége csökkent, az Amerikai Egyesült Államok nem mondott le ezen eszközökről, modernebb, már lopakodó képességekkel rendelkező gépük jelenleg az 1986-ban rendszeresített B-1-es, valamint az 1997-ben szolgálatba állított, már komoly lopakodó képességgel rendelkező B-2 Spirit.

A számtalanszor korszerűsített, továbbra is szolgáló b52-esek, valamint az előbb említett két típus leváltásra szánják a B-21 Raider, felderítésre-hírszerzésre is használható lopakodó bombázót. Bár a Northrop Grumman projektje régóta nem titok, 2016 óta tud róla a széles közvélemény is, a gépet hivatalosan eddig nem mutatták meg.

A tesztrepüléseket valamikor 2023 folyamán kezdték meg a B-21-esekkel, tavaly novemberben a kaliforniai Edwards légi támaszpont környékén már civilek is lefilmezték a 40 méteres fesztávolságú, közel 32 tonnás csupaszárny gépet, ám az USA légierője csak most először mutatott hivatalos fotókat a repülőről.

A fotók elemzésébe – szakértelem híján – nem bocsátkoznánk, mindenesetre így fest jelenleg a következő évtizedekben az USA nukleáris csapásmérő képességének egyik fő pillérének szánt repülőgép (kattints a képre, galéria nyílik!):