Mondhatnánk, hogy ezekben a szemüvegekben csillagokat láthat az ember, de itt már nem is a háromágú csillag, hanem egyenesen a csúcsokat formázó dupla M, azaz a Maybach kiegészítőiről van szó.

A Mercedes-Benz csúcsluxusát külön név alatt nyújtó márka természetesen nem pusztán az autókon dolgozik, mint minden valamirevaló konkurense, számtalan kiegészítőt, életmóddarabot is kínál, egyebek mellett saját szemüveg-kollekciója is van. Ez frissült most a 2024-es szezonra.

A Maybach modelljei napszemüvegként és optikai lencsével is elérhetők, azonban minden esetben Zeiss-lencsékkel, és olyan exkluzív, minőségi anyagokból készülnek, mint a 18 karátos, valamint bevonatként 22 karátos arany, titán, szénszálas kompozit, nemes fa, természetes szaru, de még gyémántok is kerülhetnek rájuk.

Minden egyes darabot kézi munkával készítenek el a mesterek, ahogy mindegyiken megjelennek az autók által inspirált részletek, ahogy természetesen a dupla M-es embléma is.

A 1940-es évek stílusától a modern vonalakig mindent felvonultató különböző modellek között mindenki találhat kedvére valót, a válogatásban pedig a hangzatos nevek is szerepet játszhatnak. Akad „Alternatíva”, „Művész”, „Parancsnok”, „Dékán”, „Függetlenség”, „Varázslat” és „Elnök” is.

Az exkluzív anyagokat és kidolgozást, a Maybach-logót persze meg is kell fizetni: a különböző darabok nagyjából egymillió Ft-os összegtől indulnak a kiválasztott optikusoknál-forgalmazóknál.

Kattints a képre, galéria nyílik!