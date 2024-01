Hamvas Tamás kollégánk már bő egy évvel ezelőtt egy M2-es volánjánál tesztpályán próbálgathatta a BMW kiterjesztettvalóság-/kevertvalóság-szemüvegének egy prototípusát, a bajor gyártó mostanra viszont a nagyközönségnek is megmutatta az immár sokkal életszerűbb, viselhető változatot.

A BMW a Las Vegasban a héten zajló 2024-es CES szórakoztatóelektronikai kiállításra vitte el az XREAL Air 2 szemüveget, melynek képességeit egy Las Vegas utcáin vezető utazáson tapasztalhatják meg az érdeklődők.

A szemüveg tökéletesen integrálja a valóságba a navigációs rendszer iránymutatásait, az operációs rendszer figyelmeztető üzeneteit, a szórakoztató tartalmakat, a járműtöltő állomások információit és a parkoláskor megjelenő vizuális segítségeket. A kiterjesztett valóságot (augmented reality, AR) és kevert valóságot (mixed reality, MR) generáló okoseszközök a jövőben a vezetőt és az utasokat is pluszinformációkkal látják el, az utazás élményét pedig a járműbe épített kijelzőket kiegészítő tartalmakkal lesznek képesek fokozni.

A BMW már 2008 óta dolgozik az AR/MR-technológia kifejlesztésén, kutatási projektjei részeként pedig számos, kényelmesen viselhető lehetőségbe invesztál. A BMW mérnökeinek és fejlesztőpartnereiknek most először sikerült stabilan integrálni mozgó autóba a kiterjesztett valóság és a kevert valóság tartalmait. Ez azt jelenti, hogy a vezető és az utasok szeme elé vetített kép akkor is stabilan a valóságba ágyazódva marad, ha megváltoznak a vezetés körülményei: például kanyarodás, intenzív gyorsítás vagy nagyobb útegyenetlenségbe hajtás közben is. A mérnököknek ehhez az adott AR/MR okoseszközt szorosan össze kellett kapcsolniuk az autó szenzoradataival.

A BMW Groupnak nem ez az első ilyen eszköze, az elmúlt években megmutatták a MINI kezdeti, forradalmi kijelző-tanulmányát (2015), tavaly pedig a BMW Motorrad ConnectedRide okosszemüvegét is.