A repülőgépgyártó óriás Airbus egy friss prezentációban megmutatta, milyennek képzelik a repülés középtávú jövőjét. A tíz légitársasággal és nyolc technológiai céggel közösen kidolgozott koncepció, az Airspace az átláthatóságra, a szénlábnyom csökkentésére és a körkörösségre épül.

A kifejezések összességében a környezetbarátabb kabinokat takarják. Az átláthatóság keretében az utasok saját applikáción követhetik az utazásuk környezeti terhelését, a szénlábnyom csökkentésére pedig a leghatékonyabb módszer a repülőgép tömegének csökkentése lehet, ehhez a „bionikus dizájnt” hívják segítségül a belső tér, az ülések kialakítása során, de az átalakított szervizkocsirendszer, a konyha áttervezése és egyéb újítások – például a repülés során fogyasztani kívánt menü előrendelése – együttese akár 40%-os „fogyást” is hozhat. A körkörösség a repülők építésénél jelenik majd meg, értelemszerűen az újrafelhasználható anyagok alkalmazásával.

Az utasok számára a fő attrakciót persze a címben is jelzett megoldás, a tetőablak jelentheti: a könnyebb és sokkal tágasabb, kellemesebb atmoszférát teremtő megoldás természetes fényt enged be, éjszaka pedig a csillagokat bámulva szenderülhetnek el az emberek a fedélzeten. Az már szinte természetesnek tűnik, hogy a kabinokban egyéni igényekhez szabható kijelzők stb. is megjelennek.

Az Airbus már a jövő évtől megkezdi repülőinek fokozatos átalakítását, ám az Airspace Cabin Vision 2035+ koncepció nagy része a gyártó következő generációs gépein jelenik majd meg.