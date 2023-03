Az RM Sotheby’s a jövő héten az autóbolondoknak rendez árverést, a Garagista kollekcióban a licitálók alkatrészeket, autós emléktárgyakat szerezhetnek meg az olyan márkáktól, mint a Bentley, a Bugatti, a Ferrari, a Lamborghini, a McLaren, a Maserati és a Mercedes-Benz.

A kollekció része például az a Ferrari-dohányzóasztal is, melyet egy Ferrari FF V12-es motorjából alakítottak ki. A blokk egyedi készítésű talapzaton pihen, belőle utólag, erre a célra gyártott kipufogócsonkok emelkednek ki, ezek tartják a 2 méter átmérőjű, üvegből készült asztallapot. Az asztalhoz kiegészítő lábak is járnak, melyekkel 81, 102 vagy 112 centiméteres magasságra lehet beállítani.

Kattints a képre, galéria nyílik!

A Ferrari 2011-ben mutatta be, 2016-ig gyártotta a Pininfarina által megrajzolt FF-et, a márka első sorozatgyártású négykerék-hajtású modelljét. A név – Ferrari Four – erre, valamint a négy ülésre utal, ráadásul a shooting brake akkor a világ leggyorsabb közúti négyüléses modellje is volt. Az asztal alapját is adó motorja 6,3 literes szívó-V12-es volt, 651 lóerős csúcsteljesítménnyel, melynek köszönhetően az autó 3,7 másodperc alatt futotta a 0-100-as sprintet, és egészen 335 km/óráig meg sem állt, ha volt erre lehetőség.

A használtautó-piacon az FF-ek ma 100 és 200 ezer euró/dollár (durván 35-80 millió Ft) közötti áron mennek, a pusztán a műtárggyá átalakított blokkra az RM Sotheby’s 40 és 80 ezer font (18-36 millió Ft) közötti leütési árat jósol.