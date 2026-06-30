Megkezdték ugyanis a közúti mérnöki teszteket a végleges formátumú Tesla Cybercab példányokkal, amelyekben szó szerint se kormányt, se pedálokat nem találunk.

A felvételek és a kísérő információk alapján ezek már nem puszta fejlesztési célú prototípusok, hanem a tényleges használatra szánt első darabok. Míg a korábbi tesztautókba időnként még beszereltek ideiglenes kezelőszerveket, itt ilyesmiről szó sincs. Ezt a texasi közlekedési hatóság (TxDOT) is megerősítette: a sorozatgyártásra szánt dizájn semmilyen, a vezető által működtethető kezelőszervet nem tartalmaz.

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Az egyik tesztautó belső kamerás felvételén jól látszik, ahogy a biztonsági felügyelő az első ülésen foglal helyet, előtte pedig egy hatalmas üres tér tátong ott, ahol normál esetben a kormányoszlopnak és a pedálsornak kellene lennie. A tesztelő kezei lazán a lábán pihennek, hiszen a közelében sincs semmi, amivel bele tudna nyúlni az irányításba.

A szériagyártású Cybercab nagyjából 4,2 méter hosszú és 1,8 méter széles, mégis meglepően jól használható belső térrel rendelkezik, hiszen a mérnököknek már nem kellett a kormányoszlop, a pedálsor vagy a műszeregység elhelyezésével zsonglőrködniük.

Energiáját egy nagyjából 48 kWh kapacitású akkumulátorcsomag biztosítja. A hajtásról egyetlen, az első tengelyen elhelyezett villanymotor gondoskodik, amelynek teljesítménye mintegy 219 lóerő. Mivel a modell üres tömege kifejezetten barátinak mondható – mindössze 1412 kilogramm –, a rendszer hatékonysága kiemelkedőnek ígérkezik: a becslések szerint normál körülmények között valós használatban is hozható a 466 kilométeres vagy annál is nagyobb hatótáv.

Engineering tests of the first production Cybercab have begun in Austin pic.twitter.com/fk3KQvcE8a — Tesla (@Tesla) June 30, 2026

A Tesla még idén év elején kezdte meg a modellek gyártását a texasi Gigafactory-ban. Az első szériapéldány februárban gördült le a szalagról, áprilisban pedig már a volumennyártás célszámait is kijelölték. A mostani utcai tesztelés a következő logikus lépés afelé, hogy bebizonyítsák: a teljes hardver- és szoftvercsomag a valós utakon, normál forgalomban is megbízhatóan működik.

Hogyan avatkoznak be pedál és kormány nélkül?

Erre több lehetőség is van, a hasonló robottaxi szolgáltatást már éles üzemben működtető Waymo esetén a szorult helyzetbe kerülő autókat távoli kapcsolat segítségével egy operátor tudja irányítani a kameraképeket figyelve.

Persze ehhez kell élő online kapcsolat is. Ezért nagyobb biztosíték a tesztidőszak alatt egy fizikailag a gépben ülő szakember, aki ha kell bele tud avatkozni a szoftver működésébe, és adott esetben akár egy kontroller segítségével, lassú tempónál tudja irányítani az autót, addig amíg az akadály meg nem szűnik.