Amikor az autó belső hőmérséklete eléri vagy meghaladja a 30-35 °C-ot, a szervezetünk minden energiáját a hőszabályozásra fordítja. Ennek eredményeként:

Lassul a reakcióidő: 10-20%-os romlás várható, ami 100 km/h-s sebességnél több méterrel hosszabb féktávot jelent.

Csökken a figyelem: A hibázási arány összetett forgalmi helyzetekben akár 30-50%-kal is megemelkedhet.

Csőlátás és ingerlékenység: A hőstressz miatt könnyebben alakul ki „csőlátás”, a sofőr pedig türelmetlenebbé, agresszívebbé válik – írj a Baleset-megelőzés.

Mire figyelj ilyenkor?

27-30 °C-tól már érezhetően csökken a koncentráció. A figyelem gyakran „kieshet”, mikroalvás-szerű állapotok léphetnek fel. Nehezebb felmérni a többi közlekedő sebességét és a távolságot.

Milyen súlyos lehet a hőguta?

Az első a napszúrás, amely elsősorban az erős napsugárzásnak való hosszabb idejű kitettségből következik, megfelelő védelem hiányában (igen, egy baseball sapka is megfelelő védelem lehet). Ez a hőártalom enyhe formája, a tűző nap kerülésével könnyedén megelőzhető. Ilyen nagy melegben a kabriózás is veszélyes, ha van rá mód, a déli órákban inkább csukjuk fel a tetőt és mindig viseljünk világos színű sapkát, kalapot, napszemüveget.

A „hőgörcsnek” nevezett jelenség szintén a hőártalmak egyik típusa, lényege, hogy a jelentős izzadás, sóvesztés miatt izomgörcsök alakulnak ki.

A hőkimerülés tünetei a gyengeség, fejfájás, hányinger, hányás, szédülés, illetve ilyenkor is lehetnek izomgörcsök. Utóbbi két típus jellemzően a nagy hőségben végzett erős fizikai terhelés miatt alakul ki.

Hőkollapszus a melegben ájulás vagy ájulás közeli állapot. A nagy meleg hatására bekövetkező hirtelen vérnyomáscsökkenés főleg az idősebbeket érinti.

A hőguta a hőártalom legsúlyosabb formája. Ebben az esetben a testhőmérséklet 40 °C feletti, súlyos központi idegrendszeri zavar lép fel, kezelés nélkül többszervi elégtelenséghez, végső soron akár halálhoz is vezethet – magyarázza Dr. Katona Balázs szakorvos. A szakember azt is megemlítette, hogy a hőártalmak elleni védekezés leghatékonyabb formája a folyamatos folyadék- és ionpótlás, a direkt erős napfény, hőhatás kerülése, a megfelelően szellőző ruha viselése.

Mit tehetsz a biztonságodért?

Ne becsüld alá a veszélyt! A megfelelő klímaberendezés használata, a rendszeres szellőztetés és a folyamatos folyadékpótlás nem luxus, hanem aktív baleset-megelőző tevékenység.

via GIPHY