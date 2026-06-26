Az alapvető szerepe tiszta sor: megvéd a vakító napsugaraktól vezetés közben, ezáltal javítja a kilátást és csökkenti a balesetek kockázatát. Azt mindannyian vágjuk, hogy a napellenzőt magunk felé lehajtva kizárhatjuk a szemből támadó fényt. Az is egy alapvető és ösztönös mozdulat, hogy a belső rögzítési pontról lepattintva az oldalablakra hajtjuk, ha onnan tűz a nap.

Azonban sokan nem tudják, hogy létezik egy harmadik, legalább ennyire praktikus felhasználási mód is, ami különösen a nyári, hosszú autópályás utazások során jöhet jól.

A titkos fegyver a lapos szögben érkező napfény ellen

Egyes típusoknál ugyanis – miután kiakasztottuk a belső rögzítőből és oldalra fordítottuk – a napellenző egy sínben vagy a saját tengelyén hosszanti irányban elcsúsztatható, így az oldalablak olyan részeit (jellemzően a B-oszlophoz közelebbi területeket) is le tudjuk árnyékolni vele, amiket amúgy a normál fesztávolságával nem érne el. Ez a funkció felbecsülhetetlen értékű, amikor a nap alacsonyan jár, például kora reggel vagy késő délután.

Ezen felül bizonyos modelleket egy extra kihúzható, kis műanyag vagy fémsínes toldattal is felszerelnek. Amikor a napellenző szemből van lehajtva, ebből a panelből egy extra fület lehet kihúzni a belső visszapillantó tükör irányába. Ez a kiegészítés tökéletesen blokkolja a szélvédő középső részén, a tükör felett és mellett besurranó, zavaró fényt.

Érdemes észben tartani, hogy nem minden autót szereltek fel ilyen okos napellenzővel, ezért a saját járművünk megismerésekor elengedhetetlen a finom, óvatos mozdulat. Ha a kocsidból hiányzik ez a funkció, a legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás továbbra is egy minőségi (lehetőleg polarizált) napszemüveg, amit mindig érdemes a kesztyűtartóban vagy a könyöklőben tartani.