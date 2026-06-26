A legtöbb magyar nyaraló autóval érkezik Horvátországba, hosszú út után, telepakolt autóval, családdal, gyerekekkel. A szabadság utáni vágy ilyenkor érthető, de a helyi szabályok nem lesznek lazábbak attól, hogy valaki turistaként van az országban.

Nem teljes zéró tolerancia, de ne ebből induljunk ki

Horvátországban az általános szabály szerint 0,5 ezrelék a határ. Ez azt jelenti, hogy az autóvezetők nem ülhetnek volán mögé, ha a véralkoholszintjük meghaladja a 0,50 g/kg értéket, vagy ennek megfelelő érték mérhető a kilélegzett levegőben.

Van azonban egy fontos kivétel: a fiatal vezetők, a hivatásos sofőrök, a B kategóriával munkát végzők – például taxisok, mentősök, céges sofőrök –, valamint a nagyobb kategóriás járművek vezetői esetében a szabály sokkal szigorúbb. Náluk már az is szabálytalan, ha bármennyi alkohol van a szervezetükben.

Ennyibe kerülhet az ittas vezetés Horvátországban

A horvát közlekedési szabályok szerint az ittas vezetés bírsága az alkoholszinttel együtt meredeken emelkedik.

Mért alkoholszint Bírság 0,5 ezrelékig, ha zéró toleranciás kategóriába tartozik a sofőr 90 EUR (30 ezer Ft) 0,50–1,00 ezrelék között 390–660 euró (kb. 200 ezer Ft) 1,00–1,50 ezrelék között 660–1990 euró (kb. 500 ezer Ft) 1,50 ezrelék felett 1320–2650 euró, akár 60 nap elzárás (kb. 700 ezer Ft)

Ráadásul a pénzbüntetés csak az egyik része a történetnek. A szabályszegéshez negatív előéleti pontok és vezetéstől eltiltás is kapcsolódhat.

A visszaesőkkel különösen keményen bánnak: ismételt szabályszegésnél hónapokra eltilthatják a sofőrt a vezetéstől, súlyosabb esetben akár egy évre is.

A teszt megtagadása sem menekülőút

Aki azt gondolja, hogy Horvátországban jobb nem fújni, az nagyon rosszul számol. Az alkoholszonda, drogteszt, orvosi vizsgálat, illetve vér- és vizeletvétel megtagadása önmagában is súlyos szabálysértés.

A horvát szabályok szerint az ellenőrzés megtagadása 1320–2650 eurós bírságot, vagy akár 60 nap elzárást is jelenthet. Vagyis a „nem fújok bele” nem kibúvó, hanem sokszor egyből a legsúlyosabb büntetési kategória.

Turistaként sem lehet legyinteni

Fontos, hogy a magyar rendszám nem ad védettséget. Ha egy külföldi sofőr Horvátországban közlekedési szabálysértést követ el, a horvát hatóságok ugyanúgy eljárhatnak vele szemben. Helyszíni bírságnál bizonyos esetekben lehet kedvezményes fizetési lehetőség, de ha valaki nem fizet, az ügy könnyen továbbmehet szabálysértési eljárásba.

Ez különösen kellemetlen lehet nyaralás közben, amikor az embernek nemcsak a bírságot kellene kifizetnie, hanem valahogy haza is kellene jutnia a családdal és az autóval.

A horvát rendőrök nyáron külön figyelnek erre

A horvát rendőrség rendszeresen tart fokozott közúti ellenőrzéseket, különösen nyáron, hétvégéken és turisztikai időszakban. A hivatalos rendőrségi kommunikáció szerint az alkohol és a drog továbbra is a legsúlyosabb közlekedési balesetek egyik vezető oka, ezért célzott akciókkal keresik az ittas vagy bódult állapotban vezetőket.

Horvátországban nem az a kérdés, hogy egy pohár bor után „még belefér-e”, hanem az, hogy megéri-e kockáztatni egy több száz vagy több ezer eurós bírságot, egy vezetéstől eltiltást, egy elrontott nyaralást, vagy rosszabb esetben egy balesetet.