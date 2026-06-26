Leggyakrabban trolikkal, de néha villamosokkal is előfordul Budapesten, hogy a szabálytalanul parkoló autósok miatt nem tudnak továbbhaladni egy bizonyos szakaszon. Ilyenkor vagy terelt útvonalon, vagy egyáltalán nem tudnak tovább közlekedni, a tömegközlekedést választók nem kis bosszúságára.

Az ilyesmi azonban nem csak Budapestet érinti, mindenhol előforduló jelenség ez, hogy szintben találkozhat autó és más, a tömegközlekedésben részt vevő jármű. Hogy ezeket a szituációkat megpróbálják csökkenteni, Moszkvában igen radikális megoldáshoz folyamodtak.

Az orosz fővárosban 2022 eleje óta működik az a rendszer, ahol az autósokra

ráterhelnek minden kárt, amelyet a tömegközlekedés megakasztásával okoznak.

Ide tartozik a már említett szabálytalan parkolások mellett a balesetek, illetve más károk okozása, például egy megállóban. Moszkvában egyébként inkább a villamosközlekedés ellen követnek el különféle „merényleteket” az autóvezetők.

Az elmúlt közel 4,5 évben több mint 100 millió rubelt (415 millió forintot) akasztottak így le a sofőröktől. Az egyes büntetések kiszámítását a bíróság végzi el, minden egyes alkalommal figyelembe véve, hogy az utazóközönség milyen károkat szenvedhetett el. Többek között kalkulálnak az utasok számával, azzal, hogy hány járat maradt ki, és percben mennyi fennakadást okozott ez nekik.

Ökölszabály ugyan nincs, de az eddigi döntések alapján az autósok által okozott minden percnyi fennakadás 8 ezer rubeljükbe (33 ezer forint) került, az egy incidens után járó büntetés pedig átlagosan 235 ezer rubel (975 ezer forint) volt.