1995-ben indította el tesztprogramját az Észak-Amerikában működő IIHS (Közlekedésbiztonsági Biztosító Intézet), mely törésteszteket végez és biztonságosságuk szerint értékeli a járműveket. Állításuk szerint munkájuknak köszönhetően közel 50 ezer ember életét mentették meg az elmúlt bő 30 év során, melyet ha pénzre át szeretnénk konvertálni, akkor a társadalom haszna 500 milliárd dollár (155 862 milliárd forint).

Ezt az évfordulót meg is ünnepelte az IIHS – mi mással, mint egy törésteszttel. A szülinapi tervezett balesethez azonban különleges szereplőket kerestek: két olyan autó vett részt kísérletükben, melyek munkásságuk kezdetéről, illetve napjainkból származnak. A demonstrációban végül egy 1996-os, illetve egy 2026-os Chevrolet Blazer vett részt. A szabadidőjárműveket több más szcenárió mellett frontálisan is ütköztették egymással, bizonyítva, mennyivel nagyobb a túlélési esélyünk egy újabb autóban.

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Az intézet természetesen ki is értékelte a látottakat. Nem meglepő módon a régi Blazer mellé gyenge eredmények kerültek, potenciálisan súlyos sérülésekkel úszhatja csak meg a sofőr a frontális balesetet 64 km/órával. A becsapódáskor a lábtér teljesen eltűnt, a kormányból pedig ugyan kinyílt a légzsák, de annyira elmozdult maga a kormány is a helyéről, hogy az törte ki a tesztbábu nyakát. Eközben az új modell utascellája gyakorlatilag sértetlen maradt, kisebb sérülésekkel megúszhatja a balesetet az itt ülő.

Az IIHS egyébként előszedte az archívumból a Blazer eredeti, 1996-os töréstesztjét is – hát, nem valami kecsegtető biztonsági szempontból: