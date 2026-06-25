Aki töltött már elég időt a volán mögött, az előbb-utóbb automatikusan olvassa és értelmezi a KRESZ-táblákat. Néha azonban feltűnik az út szélén egy-egy olyan ritkaság, amitől még a sokat látott sofőrök is csak vakarják a fejüket. A brit utakon felbukkant „sakktábla” pedig pont egy ilyen, igazi fejtörést okozó darab.

A KRESZ-táblák dizájnja a világ különböző pontjain némileg eltérhet, de a funkciójuk alapvetően megegyezik: sebességhatárokat jelölnek, elsőbbséget szabályoznak, vagy a forgalmi rendre figyelmeztetnek. Egy autóst azonban a közelmúltban teljesen letaglózott egy út menti jelzés. A tábla felületét fekete-fehér négyzetek borították, mintha csak egy sakktábla vagy egy Forma-1-es kockás zászló lett volna karóra tűzve.

A tanácstalan sofőr végül a Reddit közösségéhez fordult segítségért:

“Szó szerint utána kellett néznem ennek a táblának, életemben nem láttam még ilyet. Találkozott már vele valaki máshol is?” – tette fel a kérdést.

A dolog pikantériája, hogy egy teljesen hivatalos, brit közúti jelzésről van szó. De vajon mi lehet a helyes megfejtés, ha még a helyiek sem tudják kapásból dekódolni?

A netezők rántották le a leplet

Bármennyit is szidjuk az internetet, egy dologra tökéletes: válaszokat találni a legbosszantóbb kérdésekre is. A netezők (és a helyi viszonyokat jobban ismerő sofőrök) ezúttal sem maradtak adósak a magyarázattal:

“Gyakorlatilag egy éles iránytörést vagy fokozott veszélyt jelez. Arra akarja felhívni a figyelmet, hogy az út nem folytatódik egyenesen, ráadásul elsőbbségadási kötelezettséged is van” – tisztázta az alapokat valaki.

“Ilyen táblát addig nem is tesznek ki, amíg be nem repül pár autó a T-elágazáson egyenesen át a szántóföldre” – jegyezte meg fanyar, de annál találóbb humorral egy másik kommentelő.

“Egyáltalán nem furcsa. Évek óta ott van annál a kereszteződésnél. A célja, hogy egy látszólag hosszú, nyílegyenes úton is felkeltse a figyelmed, és jelezze: ott bizony egy kereszteződés van, ahol meg kell állnod” – tette hozzá a helyismerettel rendelkező harmadik hozzászóló.