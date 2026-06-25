A baj ott kezdődik, amikor ez az alkalmi manőver káros, mindennapi rutinná válik, és csendben kivégzi a hajtásláncot. A tengelykapcsoló – vagy ahogy a köznyelv hívja: a kuplung – a kézi váltós autók egyik legkritikusabb és leginkább igénybe vett eleme.

Alapvető feladata, hogy biztosítsa és megszakítsa a motor és a kerekek közötti erőátvitelt, ezáltal lehetővé téve a rángatásmentes elindulást és a sima fokozatváltásokat.

Élettartama nagyban függ a használattól, vezetési stílustól: nyilván tovább tart egy autópályán használt könnyű autónál, mint a 2 tonnás szabadidőautónál, amivel lakókocsit vontatnak az Alpokban.

Viszont a vezetési szokások is sokat tesznek az összképhez, és az egyik legmeghatározóbb szokás, a kuplung csúsztatása.

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Mi az a csúsztatás, és mikor van létjogosultsága?

A kuplung csúsztatása a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pedált csak részben engedjük fel, így a szerkezet nem zár össze teljesen. A motor forgatónyomatéka ilyenkor csak fokozatosan, a súrlódás révén jut át a hajtásláncra, ami milliméterpontos sebességszabályozást tesz lehetővé sétatempónál.

Ezek a rövid ideig tartó, tudatos csúsztatások a manuális autózás természetes velejárói. A dráma akkor kezdődik, amikor a sofőr indokolatlanul hosszan tartja csúszásponton a szerkezetet, vagy ezt a módszert használja a tempó állandó szabályozására.

Ilyen esetben a kopóréteg sokkal gyorsabban ég el és kopik le, mint a rendeltetésszerű, határozott kapcsolások során. Ráadásul a hőterhelés és a folyamatos feszültség a kinyomócsapágyat és a hajtáslánc többi elemét is extrém módon igénybe veszi.

Ezek a szokások árthatnak

Piros lámpánál percekig kinyomott kuplunggal várakozni (ahelyett, hogy üresbe tennénk és felengednénk a pedált).

Menet közben a kuplungpedálon pihentetni a bal lábat (a legkisebb nyomás is elég ahhoz, hogy a kinyomócsapágy folyamatosan pörögjön és kopjon).

Emelkedőn a fék helyett a kuplung csúsztatásával megtartani az autót (az úgynevezett „hintáztatás”, ami valóságos gyilkosság a tárcsának).

Egy normálisan vezetett, kímélt autóban a gyári kuplungszett simán elmehet 150-200 ezer kilométert is. Az állandó csúsztatással és rossz pedálkezeléssel azonban ez az élettartam a töredékére zuhan, és a szerkezet extrém esetben már 30-40 ezer kilométer után cseréért kiálthat.

A vég közeledtét egyértelmű, könnyen azonosítható tünetek jelzik: gázadásra felpörgő motor, de elmaradó gyorsulás (vagyis megcsúszó kuplung), rángató elindulás, nehezen kapcsolható fokozatok, vagy épp a pedál kinyomásakor jelentkező furcsa hangok. Egy ilyen javítás pedig sosem olcsó mulatság, típustól, a szerkezet kivitelétől (kettős tömegű lendkerék) függően elérheti a félmilliós tartományt is.