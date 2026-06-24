Akkora gondot okoz hazánkban egy apró rágcsáló, hogy több mint 100 ezer tagot számláló Facebook-csoport verődött össze a témában az elmúlt évek során. A csoportban mindenki próbálja megosztani a praktikáit, tippeket-trükköket, hogyan lehet elriasztani a nyesteket az autó környékéről, hogy azok ne rágják szét a kábeleket, szigeteléseket, ne karcolják össze a fényezést és ne gitteljenek az autóra…

Elkeseredett módszerek ezek, valakinél működik, valakinél nem.

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Mi az a nyest?

A nyest kb. 50 cm testhosszúságú, kis méretű ragadozó, durván 2 kg-os testtömeggel, 20-25 centiméteres farokhosszal és szinte egész Eurázsiában otthon érzi magát. Bár a sziklás, nyílt területeket kedveli a legjobban, gond nélkül beköltözik a városokba, épületekbe, autókba is. Éjszaka aktív, jól mászik, és megeszik mindent a gyümölcstől, apróbb gerinceseken át a tojásig. Mivel territoriális jószág, ha valahova beköltözött, onnan nem könnyű elkergetni.

Vannak még módszerek: