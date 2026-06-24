Kifejezetten imádom, amikor valami annyira elborult és rossz, hogy az már felér egy művészeti alkotással. Ez az autók világára is fokozottan igaz, de esküszöm, még sosem láttam ezt a műfajt magasabb szinten űzni, mint ennél a Ferrari Testarossa-stílusúra faragott Chevy Blazernél.

Egy túlbuzgó „kreatív” elme rápillantott egy 1985-ös Blazerre, és arra a megállapításra jutott: „Biztosan sokat dobna rajta, ha úgy nézne ki, mint Sonny Crockett Ferrarija a Miami Vice-ból.” Ez az elgondolás önmagában annyira vad és abszurd, hogy egyszerűen muszáj tisztelnem a bátorságát.

Az építés (már ha lehet ezt a szót használni rá) alapját egy 1985-ös S10 Blazer adja. Az eladó körben egyedi karosszériaelemekkel turbózta fel a gépet, beleértve az ajtókon végigfutó, majd a hátsó sárvédőkbe simuló, Testarossa-ihlette bordázatot – legalábbis elméletben.

A valóságban szó sincs semmiféle finom átmenetről vagy áramvonalas folytonosságról, hiszen a Blazer baltával faragott dobozformája köszönőviszonyban sincs a Ferrarival.

A két stílus úgy üti egymást, mint a jégkrém és a pörkölt szaft. Az eladó az apróbetűs részben megjegyzi, hogy a „Blazerossán” még „le kell falazni a vezetőoldali ajtót, hogy passzoljon a többihez”, meg persze akad még pár befejezésre váró esztétikai apróság. Mindezt úgy adja elő, mintha a kerek e világon létezne még egyetlen ember, akinek pont ugyanez a perverz ízlése lenne, mint a megalkotónak.

Az egész koncepció letaglózó, de minél közelebbről vizsgáljuk a részleteket, annál szürreálisabb lesz a kép. Miért pompázik az eleje valami toxikus neonzöldben, miközben a hátulja leginkább egy spray-vel lefújt, mély smaragdzöld árnyalatot kapott? Miért lógnak ki a visszapillantó tükrök ennyire a dizájnból?

Ez a Blazerossa teljesen kiégette az agyamat, mégis képtelen vagyok utálni.. Ha valaki megveszi remélhetőleg soha nem alakítja vissza gyárira, de nem is fejezi be! Pont így tökéletes: egy félkész, teljesen érthetetlen eredetű guruló elmebajként.