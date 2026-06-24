Nemzetközi elismerést kapott a magyar járműörökség megőrzése: a dr. Kaáli Nagy Géza által alapított, Balaton-felvidéken található Kaáli Autó-Motor Múzeum bekerült a Nemzetközi Automobil Szövetség, az FIA örökségvédelmi programjának online gyűjteményébe. Az FIA ezzel első alkalommal ismer el és mutat be magyarországi múzeumot a világ kiemelkedő járműtörténeti gyűjteményei között.

Az FIA Historic Vehicles Programme célja, hogy felhívja a figyelmet a közlekedéstörténeti örökség megőrzésének fontosságára, valamint bemutassa azokat a gyűjteményeket és intézményeket, amelyek kiemelkedő munkát végeznek a történelmi járművek megőrzése, restaurálása és bemutatása terén. A Kaáli Autó-Motor Múzeum felvétele ezért nemcsak az intézmény, hanem a magyar veteránjármű-kultúra számára is fontos nemzetközi visszaigazolás.

A múzeum alapítója magyar-amerikai szülész-nőgyógyász, meddőségi specialista és egészségügyi vállalkozó, akinek nagy szenvedélye a veterán járművek világa. A Dörgicsén létrehozott Kaáli Autó-Motor Múzeum ennek a több évtizedes gyűjtőmunkának az eredménye. A Balaton-felvidék egyik népszerű turisztikai látványosságaként számon tartott múzeum ma több mint 160 restaurált autót és motorkerékpárt mutat be.

A gyűjtemény különlegessége nem csupán a mérete, hanem a sokszínűsége is. A látogatók ritka veterán autókat, sportkocsikat és történelmi motorkerékpárokat láthatnak. A kiállított járművek többsége restaurált, üzemképes állapotban található. A korhű környezet, a tematikusan berendezett kiállítóterek és a részletgazdag installációk révén a látogatás valódi időutazássá válik, amely egyszerre mutatja be a technikai fejlődést és a közlekedéstörténet meghatározó korszakait.