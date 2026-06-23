Azt már kívülről fújjuk, hogy parkoláskor figyelni kell a környezetre. Szabad egyáltalán megállni? Befér a kocsi arra a helyre? Nem akadályozunk senkit? Ezeket a kérdéseket már az autósiskolában belénk verik. Amiről viszont ott ritkán esik szó: nyáron nagyon nem mindegy, milyen fa alá támasztjuk le a vasat.

Ha egy mód van rá, semmiképp se hagyjuk az autót huzamosabb ideig egy hársfa terebélyes lombkoronája alatt. Ha mégis megtesszük, könnyen előfordulhat, hogy a kasztnit pillanatok alatt gusztustalan, ragacsos mézharmat borítja be. Az autósok számára a legbiztosabb védekezés, ha messze elkerülik a hársfákat. A felismerésük nem ördöngösség, íme a legfőbb ismertetőjegyeik:

szív alakú levél;

fűrészes levélszél;

repedezett, barázdált fakéreg;

apró, mogyorószerű termés.

Ha valaki nem egy született botanikus, nyugodtan hívjon segítségül egy applikációt. A Flora Incognita például Androidra és iOS-re is ingyenesen letölthető, és regisztráció nélkül is használható. Csak állítsuk be a „fa” felismerését, és irányítsuk a telefon kameráját a gyanús növényre.

Honnan jön a ragacs és miért veszélyes?

A kasztnira tapadt mézharmat pokolian undorító és legfőképpen ragacsos dolog. Ráadásul a helyzet csak fokozódik, ha megtudjuk, mi is ez valójában: levéltetvek ürüléke. Bár önmagában nem marja szét a lakkréteget, tökéletes táptalajt biztosít a különböző gombáknak. Ha pedig mindezt még a nyári tűző nap is ráégeti a lemezre, hosszabb idő alatt a fényezés is károsodhat.

A jó hír az, hogy a mézharmat viszonylag könnyen eltávolítható. Gyorssegélyként töröljük át a szélvédőt és a fényszórókat egy nedves ronggyal, majd vegyük az irányt a legközelebbi autómosó felé. Egy hagyományos mosási programnak maradéktalanul el kell tüntetnie a szennyeződést. Megelőzésként pedig aranyat érhet a lakkréteg keményviaszos kezelése.

Nem a hárs az egyetlen ellenség

Aki minden eshetőségre fel akar készülni, mindig tartson egy üveg vizet a csomagtartóban. Alternatív megoldásként bevethetünk speciális tisztítószereket vagy autós tisztítógyurmát is.

Általánosságban azonban érdemes óvatosnak lenni, ha fák alatt parkolunk. Nyáron elsősorban a tűlevelűek izzadnak magukból ragacsos gyantát, de az olyan lombhullatók, mint a nyárfa, a nyírfa és a juhar is bocsátanak ki a fényezésre veszélyes nedveket. A kikeményedett gyantafoltok eltávolítása pedig komoly kihívás.

Minél tovább hagyjuk a gyantát a felületen, annál nagyobb a lakk sérülésének kockázata. Ha a baj megtörtént, azonnal cselekedni kell. A még puha gyantával elbánik egy alapos, előmosással egybekötött program a gépi mosóban – a nagyobb foltokat persze érdemes előkezelni.

Ha a mosás után is maradnak foltok, jöhet a forró, szappanos/vizes utókezelés. Egy puha ronggyal körkörös mozdulatokkal, enyhe nyomást kifejtve essünk neki a problémás részeknek. A makacsabb szennyeződések ellen a speciális fagyanta-eltávolítók jelentik a végső megoldást.