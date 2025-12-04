A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) idén már legalább 30 esetben leplezett le olyan próbálkozást, ahol jelentkezők rejtett kamerával, mikrofonos fülhallgatóval vagy éppen dublőrrel próbálták megszerezni az elméleti KRESZ-vizsgát. A módszerek egyre profibbak – a vizsgaközpont ezért most mobilzavaró berendezések bevezetésére készül.

Miért kell egyáltalán mobilzavaró eszköz?

A csalók ma már James Bondot is megszégyenítő trükkökkel próbálnak átmenni a KRESZ-teszten:

ruhába varrt minikamerákkal közvetítik a kérdéseket,

apró fülhallgatóval súgnak nekik kintről,

dublőrök vizsgáznak helyettük akár 300–400 ezer forintért,

és újra terjednek a hamis bizonyítványok is, amelyek a 8 általános meglétét “igazolják”.

A KAV nem motozhat, nem vehet el telefonokat, ezért csak egy megoldás maradt: technikai úton ellehetetleníteni a titkos kommunikációt.

A törvénymódosítás épp ehhez ad jogi alapot a Közlekedésbiztonsági portál szerint. A vizsgaközpontok a jövőben zavarhatják vagy blokkolhatják a mobil- és informatikai eszközök jeleit az elméleti vizsgák alatt.

Hogyan néz ki ma egy vizsgacsalási kísérlet?

Számos eljárás indult már ilyen ügyekben. 21 rejtett kamerás csaló bukott le 2025-ben, őket legalább fél évre kitiltották a vizsgákról, számolt be róla a KAV. De volt számos olyan eset is, amikor többen kifutottak a teremből, amikor észlelték, hogy lebuktak.

Idén négy dublőr is fennakadt a szűrőn – volt, akiről kiderült, hogy a felbérelt vizsgázó egyáltalán nem is tudott magyarul. Vannak, akik távoli városokban próbálnak vizsgázni, hogy elkerüljék az ismerős felügyelőket, ez is gyanús jel a szakemberek szerint.

A lebukás után fél évig vizsgázni sem lehet, így a vezetési órák sem kezdhetők meg.

Miért különösen veszélyes, ha valaki csalással szerez jogosítványt?

Mert ezek az emberek általában naponta vezetnek, de nagy esély van rá, hogy épp az alapvető KRESZ-szabályokkal nincsenek tisztában.

A legsúlyosabb probléma, hogy ha valaki csalással jut át az elméleti vizsgán:

a gyakorlati órákon sem tanulja meg a szabályokat,

némi szerencsével átcsúszhat a vezetési vizsgán is,

így teljesen szabályismeret nélkül legálisan vezethet a közutakon.

A KAV szerint ez a közlekedésbiztonság egyik legkomolyabb kockázata.

Hamis okmányokkal is próbálkoznak

A jogosítvány feltétele a legalább általános iskolai végzettség. Ezt egyesek hamis külföldi bizonyítványokkal próbálják igazolni – főleg román okmányokkal. A vizsgaközpont azonban jó ideje okmánymintákkal ellenőrzi a papírokat, gyanú esetén megkeresi a kiállító tanintézményt is, így a hamisítványok hamar lebuknak.

A vizsgaközpont továbbra is képzi a felügyelőket, figyelik a gyanús jeleket (szokatlan ruházat, testtartás, viselkedés), és szoros együttműködésben dolgoznak a rendőrséggel.