Négy autó ütközött össze, balesetben ketten megsérültek, egy kidöntött villanyoszlop pedig parkoló autóra dőlt. A szokatlan esetet videóra vették, a kommentelők azt találgatták, mi történhetett a hátsó autó vezetőjével, akinek a kocsija látszólag önálló életre kelt.

Padlógázon pörgő motorral, nagy füstfelhővel indult meg az autó, ami teljes teljesítményével rontott neki mindennek, ami csak az útjába került. A hiros.hu oldal cikke szerint az ütközéssorozat egy meghibásodott autó miatt következett be, de más helyi vélemények szerint a sofőr lett rosszul, és nem tudta levenni a lábát a gázpedálról.

Ha műszaki meghibásodás áll a háttérben, akkor ez a turbódízelekre jellemző „elszabadulás”. Ritkán fordul elő ilyesmi, de ha már kész a baj, nem árt tudni, mivel csökkenthetjük a károkat. A dízelmotorok alapvető tulajdonsága, hogy a keverékképzés az égéstérben történik, a motor csak levegőt szív be a működéshez.

Tehát ha a befecskendező rendszeren át bejuttatott üzemanyagon túl is jut éghető anyag az égéstérbe, akkor a motor ördögi körbe kerül, és addig pörög, amíg meg nem semmisíti önmagát. A leghatásosabb módszer a katasztrófa elhárítására a levegő útjának elzárása a légszűrőháznál, de kézi váltós autónál lehet egy fékezés mellett kapcsolt legnagyobb sebességi fokozattal is, ettől is fulladhat a motor.