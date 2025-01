Teljesen átlagosan indulhatott a hétfő délutánja egy autósnak a múlt héten, egészen addig, amíg a délutáni órákban meg nem állt a Hollandia fővárosától, Amszterdamtól alig 20 kilométerre található kikötővárosban, IJmuidenben, hogy igyon egy kávét.

Ahogy azt a térfigyelő kamerák rögzítették, egy férfi szállt ki az ezüst Nissan Micrájából, majd amint becsukta az autót, ment is a dolgára anélkül, hogy visszanézett volna. Ellenkező esetben már az első pillanatban észrevehette volna, hogy az autója elkezd gurulni, ugyanis elfelejtette behúzni a kéziféket. A Micrát így viszont alig néhány másodperccel később már a tenger nyelte el.

A katasztrófavédelem – a tűzoltókkal és a rendőrökkel együtt – pillanatokon belül a helyszínre ért, de arra felkészülve, hogy többen is megsérülhettek, több mentőautó és még egy mentőhelikopter is megjelent a helyszínen. Az utóbbiakra szerencsére nem volt szükség, mivel egyhamar kiderült, hogy nem történt személyi sérülés.

Búvárok segítségével találták meg a Nissant, és bár kihúzták a vízből, a sofőrt így is jelentős anyagi kár érte, ugyanis a biztosítások az ilyen jellegű baleseteket általában nem fedezik – írja a Need To Know, de holland portálok is beszámoltak a balesetről.

A figyelmetlenségnek az 1982-től több mint 40 évig gyártott Micra harmadik, azaz 2002 és 2010 közötti generációjának egy példánya esett áldozatául. Amellett, hogy többféle benzin-, sőt, még dízelmotorral is szerelték (lásd itt), az évek alatt több ráncfelvarráson is átesett a japánok városi kisautója.

A pofás, sokak által mégis nőiesnek titulált K12-es Micráról épp a napokban írtuk meg, hogy használt autóként nem annyira kimagasló a megbízhatósága. Hogy mi a baja, és mi lehet jó alternatívája, itt foglaltuk össze: