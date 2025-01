Sötétben komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthet, ha valaki sötét ruhát visel – legalábbis gondoltuk eddig. Joggal hihetnénk, hogy unásig ismételték az elmúlt évtizedek során a láthatósági mellény fontosságát, bár a legtöbben a mai napig félvállról veszik a használatát, pedig bizonyos körülmények között a KRESZ is előírja.

Azt továbbra sem vonják kétségbe, hogy a volán mögött óriási könnyebbséget jelent a járművezetőknek, ha gyengébb látási viszonyok mellett is észrevehetőek maradnak a gyalogosok. Az észak-amerikai közlekedésbiztonsági intézet, vagyis az IIHS szerint azonban kétélű fegyverként is működhetnek a láthatósági mellények: a tanulmány – amit a Road & Track szemlézett – arra következtetett, hogy megzavarhatják a balesetek megelőzésére hivatott, automatizált vezetéssegítő rendszerek működését.

Többféleképpen is felöltözöttek egy felnőtt méretű bábút az IIHS kutatói, hogy lássák, hogyan reagál az automata vészfékrendszer, ha az adott gyalogos teljesen sötét, teljesen világos, félig sötét és félig világos, valamint fényvisszaverő csíkokkal ellátott ruházatot visel – az azonosíthatóságukat teljesen sötétben, továbbá 10, illetve 20 luxos megvilágításban is megvizsgáltak. A kísérlethez három különböző crossovert vetettek be: a Honda CR-V-t, a Mazda CX-5-öt, valamint a Subaru Forestert.

📰 | New research tests performed by IIHS show that reflective clothing can trip up some pedestrian crash prevention systems. Read more: https://t.co/I7G3ywsgd8#pedestrian #safety #highwaysafety #auto #automobile pic.twitter.com/1IaLxFjGaI