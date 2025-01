Nemrég váltak nyilvánossá az eredményei annak a programnak, amely a gyorshajtás és a közúti balesetek visszaszorítását vette célba New York városában (USA). A program a közlekedési halálesetek és súlyos sérülések teljes megszüntetésére törekszik egy új technológia bevezetésével, amely az autók sebességét korlátozza. Az első tesztek már le is zajlottak.

A jelentésben ismertetett legfontosabb eredmény, hogy az „Intelligens Sebességszabályozási” technológiával (ISA) felszerelt járművek esetében a gyorshajtások száma 64%-kal csökkent. Az első tesztek során 500 önkormányzati járművet láttak el ezzel a rendszerrel, amelyek összesen 4,6 millió kilométert tettek meg 2022 júliusa óta.

A New York-i városvezetés már be is jelentette, hogy a programot további 2100 állami járműre terjesztik ki. Ehhez a bővítéshez az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma 2,4 millió dolláros támogatást nyújtott, amely átszámítva 962 767 200 forint.

Az „Intelligens Sebességszabályozási” technológiát nemcsak személyautókon, hanem közepes és nehéz tehergépjárműveken, valamint iskolabuszokon is alkalmazták. Az eszköz hatékonysága állítólag nem csupán a gyorshajtások számát csökkentette, hanem azoknál a sofőröknél, akik rendszeresen átlépték a sebességet, szintén javulás tapasztalható.

A rendszer GPS alapon működik, és az előre beállított maximális sebességértékre limitálja a vezetőt, az hiába gyorsítana – a sofőr ezt felülbírálhatja, ha erőteljesen lenyomja a gázpedált („kick down funkció”). Szóval az ISA tudja, hogy éppen milyen zónában halad a jármű, és ahhoz állítja a legnagyobb elérhető sebességet, de ráhagy +15 km/órát, mielőtt elkezd jelezni és akadályozná a gyorsítást – derül ki a technikai dokumentációból.

A DCAS és a Volpe Központ által közzétett jelentés bizonyítja, hogy a járművekbe szerelt „Intelligens Sebességszabályozási” rendszer hatékony eszköz a gyorshajtás elleni küzdelemben.