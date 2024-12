Nemcsak a magyar utakon, de a világ más pontjain is lehet meglehetősen rozoga állapotú autókkal találkozni, míg múlt hét csütörtökön a német rendőrök horgára akart egy szebb napokat is látott járgány.

A 26-os számú főúton állították meg a tréleres teherautót, de annyi sebből vérzett, hogy a közlekedési hatóságok nem engedték, hogy folytassa az útját. Az egyik gumijának futófelületén több repedést is felfedeztek, belefúródott egy szög is, de az sem volt kielégítő, ahogyan rögzítették a rakományt a platón.

Ennél is aggasztóbb állapotban találták a tréler gumijait. Köztük olyan is akadt, amiről szinte már leválófélben volt a futófelület. Egy másik gumin szintén több repedés volt, sőt, a felnije jelentősen deformálódott.

Azt is balesetveszélyesnek találták a dél-hesseni rendőrök, hogy a tréleren szállított rakodógép rögzítéséhez használt hevederek meglehetősen viseltesek voltak, több helyen is elszakadtak. Ha ez sem volna elég, a két hátsó lámpa is törött volt.

A hatóságok közleménye szerint a sofőrnek több száz eurós bírságot, valamint büntetőpontokat helyeztek kilátásba, hangsúlyozva, hogy az ilyen műszaki állapotú járművek a közlekedés valamennyi résztvevőjére veszélyt jelentenek.

Bár veszélyes, de a leghosszabb horrorkaravánokkal – mint amilyen ez is – talán még így sem veszi fel a versenyt: