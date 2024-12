Az ukrán hálókocsikból álló Transcarpathia nemzetközi gyorsvonat Budapest és Kijev között ezentúl naponta közlekedik az éjszakai órákban – olvasható a MÁV hétfői bejegyzésében.

Lembergen, Munkácson és Debrecenen át közel 1200 kilométeres utat tesz meg az új járat, amely Budapestről 22:40-kor indul és másnap 19:11-re ér Kijevbe (feltéve, ha nem késik).

Kijevből 10:16-kor induló vonat Budapestre másnap reggel 6 órakor érkezik meg.

A teljes útvonalon, Budapest és Kijev közötti utazáshoz a menetjegy másodosztályra 48,1 eurótól kapható (20 ezer forint), melyhez a hálóhely típusától függően 10 eurótól (4000 forint) váltható hálókocsi-jegy.

Az éjszakai vonatozás egyébként elég népszerűbb a magyar utasok között. A MÁV szerint az ilyen esti járatokon az utasok 4-6 ágyas fekvőhelyes kocsikat, vagy 1-3 ágyas hálókocsik közül választhatnak. Budapestet így már 14 éjszakai járat érinti, többek között Berlin, Zürich, Brassó, Prága, Stuttgart is átszállás nélkül érhető el, most már Kijev is, és a nyári időszakban az Adriára is el lehet jutni éjszaka közlekedő vonatokkal.

A világ leghosszabb vasútvonala egyébként a Transzszibériai járat, amely a moszkvai Jaroszlavli pályaudvarról indul, majd 9288 kilométerrel később érkezik meg vlagyivosztoki pályaudvara. Ebből a távból 1777 kilométert Európában teszik meg a vonatok, 7512 kilométert pedig Ázsiában. A vasútvonal építését 1891. május 31-én kezdődött és 1901. november 3-ra készült el.