Gyenes Rómeó – aki nem ma kezdte a műfajt, sorra szerzi az érmeket – videóján egy fényfüzérekkel csinosított Lada versenyautó látható, amelynek sofőrje a fa körül driftelve mérnöki pontossággal tekerte fel az égősort az ágakra.

Bár kifejezetten látványos, formabontó és kétséget kizáróan ötletes módja ez az ünnepekre készülve a dekorációnak, tapasztalatlanabb autósok számára azt tanácsolnánk, semmiképpen se próbálják ki otthon. A pompás köntösbe bújt Zsiguli nem először szerepelt, tavaly világító rénszarvassal és karácsonyfával díszített, színes fénysorral körbefuttatott „jelmezben” vett részt az ünnepi autós felvonuláson.

Az autós fadíszítés már egyfajta hagyomány a drifterek között, többen is megcsinálták a maguk verzióját:

A Lotus pedig saját gyári videóval mutatja meg, hogy ne vigyünk haza karácsonyfát autóval

Tippek a szállításhoz – Mit lehet tenni, ha a fa mérete nagyobb, mint az autó csomagtartója?

Meg lehet növelni a csomagtér-kapacitást a hátsó üléstámlák ledöntésével. Az is fontos, hogy a csomagtartót le lehessen csukni, mert félig-csukott csomagtérajtóval szabálytalan közlekedni. Továbbá az autó állagmegóvása sem mellékes, ugyanis a fenyő gyantás, a gyanta pedig nehezen eltávolítható, könnyen foltot hagy a kárpiton vagy bőr és műanyag felületeken.

Remek megoldás a tetőcsomagtartó (már, ha van)

Itt figyelni kell az idevonatkozó KRESZ-szabályok betartására. Ha valaki az autó tetőcsomagtartóján szállítana karácsonyfát, akkor első lépésként érdemes alaposan becsomagoltatni az árussal. Manapság már hálóval, profi módon, pillanatok alatt behúzzák a fát, így könnyebb szállítani.

Fontos, hogy megfelelően legyen rögzítve a fenyőfa a tetőcsomagtartóra, mivel ha leesik, az balesetveszélyes. Gyakorlatias dolog, hogy a fát a törzs csonkjával előrefelé fordítva kell felrakni, rögzítő hevederekkel lekötni. Érdemes vigyázni a fényezésre, például egy régi takarót helyezve a fa alá. A rögzítésnél arra sem árt odafigyelni, hogy a heveder (esetleg gumipók) ne legyen túl szoros, mert eltörheti az ágakat.

Ha valaki a szállítás során nem szeretne bírságot fizetni, akkor figyeljen arra, hogy az autó oldalvonalán túl nem lóghat a rakomány. Előre-hátra is csak 40 centiméternyit lóghat túl, miközben a kilátásban nem akadályozhatja a sofőrt, illetve nem takarhatja a világítóberendezéseket. Jó látási viszonyok mellett legalább 40×40 cm hosszú piros zászlóval, éjszaka pedig piros jelzőfénnyel és prizmával is el kell látni a szállítmányt, ha túllóg a kocsin.

Hazaérve arra érdemes figyelni, hogy a tetőcsomagtartóra rögzített fa beférjen a kapun, és ne akadjon fenn. Aztán ha a garázsba beállás is sikeres volt, a tetőcsomagtartóról is sikerült épségben levarázsolni a fát, már csak azon kell izgulni, hogy ne legyen kétszer akkora a fa, mint a szoba belmagassága. Ezt is érdemes megméri előre…