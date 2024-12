A Soda-Brücke egy német kifejezés, amelyet olyan hidakra használnak, amelyek „csak ott vannak” („einfach so da”), mert az a létesítmény, amelyet szolgálniuk kellett volna, sosem valósult meg. Az egyik legismertebb példa az Euskirchen városában található híd, amelyet az A56-os autópálya egy szakaszának keresztezésére építettek. Az autópálya azonban sosem készült el, így a híd céltalanul áll, mint egyfajta emlékmű az elmaradt infrastruktúra-projekteknek.

Ez az eset jól illusztrálja, hogyan találkozik a tervezés és a megvalósítás hiánya, valamint hogy milyen helyzetekhez vezethet, ha egy projektet részben megvalósítanak, de a teljes rendszer nem készül el. Az ilyen hidak gyakran szimbolikus jelentőséggel bírnak, és néha még turisztikai érdekességgé is válnak. Az elhagyott vagy nem rendeltetésszerűen használt infrastruktúrák gyakran az idő, a pénzügyi források és a politikai akarat hiányának eredményei.

Ezek közül több projekt a hidegháború idején indult el, amikor a kelet- és nyugatnémet infrastruktúrákat különválasztották. Az újraegyesítés után azonban sok projekt már nem volt releváns, vagy a finanszírozás hiánya miatt nem folytatták őket.

Hasonló félbehagyott létesítmény a Hambach autópálya. Ez a projekt Észak-Rajna-Vesztfáliában épült, de több szakaszát soha nem fejezték be, így az infrastruktúra funkció nélkül maradt. A jelenség nem csak Németországra jellemző, Olaszországban, Szicília területén is több olyan autópályarész található, amelyeket sosem fejeztek be, például hidak, amelyek egy-egy hegyoldal között ívelnek, de sehová sem vezetnek.