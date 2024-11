„Ilyen nincs, de van! A sakkban sáncolásnak hívják azt a lépést, amellyel Bánk közelében a rendőrök megtévesztésével próbálkozott két férfi, de dupla matt lett a vége” – írta a Police.hu-n a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rétsági rendőrök november 26-án, kedden este Bánk külterületén próbáltak megállítani egy szemmel láthatóan rossz műszaki állapotban lévő Škoda Fabiát, ám a sofőr hiába jeleztek, nem volt hajlandó megállni. A jármű követése és megállítása során látták, hogy

a lassan haladó autóban a sofőr a hátsó ülésre mászik, és helyet cserél a korábban az anyósülésen ülő társával.

Magyarán: sáncoltak – ugyanakkor azt sem zárnánk ki, hogy a Taxi című film és a benne látott „koreai trükk” ihlette meg őket, ám ez ezúttal nem működött.

Az igazoltatás során kiderült, hogy a két vecsési férfi jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott, mielőtt útnak indultak, ráadásul

a 42 éves sofőrnek jogosítványa sem volt,

míg a vezetőülésből korábban átmászó, utána hátul ücsörgő 34 éves férfit korábban a bíróság jogerősen eltiltotta a vezetéstől.

A csel amiatt is megbukott, hogy amikor a fiatalabbik férfi átült, az egyik cipőjét a pedálok között, a másikat pedig a kéziféknél „felejtette, mint Hamupipőke”. Mindemellett a szebb napokat is látott, első generációs Fabia sem kötelező biztosítással, sem érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezett, sőt, korábban a forgalomból is kivonták ideiglenesen.

Az autó jobb első kerekén ráadásul már gumi sem volt.

A felnin vezetés pedig nemcsak balesetveszélyes volt, de nagy zajt is csaptak vele. Ittas járművezetés miatt mindkét férfi ellen büntetőfeljelentést tettek, a többi jogsértés miatt szabálysértési eljárás indult.