Néhány hónapja írtunk Magyarország legdrágább használt autóiról és úgy éreztük, itt az ideje alámerülni a lista másik végén is, így megkerestük a legolcsóbb használt autókat a hazai kínálatban. Lássuk, mit kapunk egy félhavi fizetésért cserébe.

Volt néhány szempont, ami alapján válogattunk:

Érvényes műszaki

Ha lehet, napi használatban legyen

Ne legye úgy szétrohadva mint egy régészeti lelet

Az utastér ne nézzen ki úgy, mint amiben a Katrina hurrikán pusztítot

TOP 5: Magyarország legolcsóbb használt autói

5.- Opel Astra F 1.4 GL (1993): 279.000.- Ft

Ha hinni lehet a hirdetés szövegének, akkor ez nem is rossz vétel, hiszen azt írja a tulaj, hogy ő az első gazdája az autónak. Van friss műszaki, az autó teljesen menetképes, de a motorján már egy-két dolgot érdemes felújítani. A karosszéria több helyen is fényezve volt kisebb sérülések miatt. És állítólag mindössze 153 ezer kilométert futott.

Ez volt az első Opel Astra az európai kontinensen. 1991-től hét éven keresztül készült az F Astra, majd Lengyelországból érkezett hozzánk az új Astra Classic 2002 közepéig. Kétféle ferdehátú mellett kombiként, limuzin karosszériával és kabrió kivitelben is létezik az alsó középkategóriás Opel.

Érdemes a lomha kétszelepes benzines motorok mellett maradni, amelyek nagyon takarékosak és élettartamukra sem lehet panasz. A 60 lovas 1,4 literesnél jobb választás az ezerhatos, 75 lóerővel. 1993 őszén jelentek meg a hengerenkénti befecskendezős Astrák 1.4 Si, illetve 1.6 Si néven, 82 illetve 100 lóerőre emelt teljesítménnyel.

Az alkatrészárak alatta maradnak az átlagnak, mindenből bőséges a választék. 1992 augusztusáig az Astrán több mint 100 módosítás történt a gyermekbetegségek kiküszöbölésére, ezért jobb az 1993-as modellévtől készült autókra szorítkozni.

4.- Suzuki Alto 1.1 GL (2003): 270.000.- Ft

Ez a Suzuki Alto a leírás és a fotók alapján úgy tűnik, hogy teljesen vállalható. Egy fél havi fizetést megérhet, ha egy városban szaladgálós kisautót keres valaki, nagyon-nagyon olcsón.

A modellt 1979-ben mutatták be, és a világ sok országában gyártották, itthon leginkább az ötödik generációja terjedt el, a HA12/22, amely 1998-ban debütált. A Suzuki az új Alto tervezésénél a költségcsökkentést tartotta szem előtt, ennek érdekében pedig a súlyt minimálisra csökkentették: a képen is látható Alto súlya mindössze 805 kg.

Az 1.1 literes benzinmotor 65 lóerős, végsebessége 155 km/óra és nagyon kevés üzemanyaggal is beéri. A gyári adat szerint a kombinált fogyasztása mindössze 4 liter.

3.- Suzuki Swift 1.3 GL (2000): 265.000.- Ft

„Költségmentes állapot, teljesen kilakatolva” – ennyi olvasható a hirdetésnél.

Mivel ilyen autót egyre nehezebb találni, és az eladó darabok minimum 20 évesek, sajnos rég nem igaz, hogy egy használt Suzuki Swiftnek semmi baja nem lehet. De ha kerestek egy jót, ami nem rozsdás vagy még menthető szinten korrodált, árához képest még mindig nagyon megbízható autóra bukkanhattok.

Fő hibalehetőségek a kettes Suzuki Swiftnél:

Rozsdásodás (futóműbekötés, padlólemez, taposók, ajtók alja, rugótorony, küszöb)

Hámló lakkozás

Elhanyagolt technika

Erős olajfogyasztás

Befecskendezők

Gyújtáshiba

Megragadó kipufogógáz-visszavezető szelep

Értékbecslő sorozatukban is szerepelt már ugyanilyen motorral, csak a szedán variáns.

2.- Fiat Punto (1994): 250.000.- Ft

Friss műszakival, fékek, kipufogó, olajgomba cserélve nemrég, napi használat, mi kellhet még? 250 ezer forintért 161 ezer kilométert futott Puntót kapni.

1993 végén három és öt ajtóval jelent meg a Fiat Punto. Az 1994-től gyártott kabrióból hazánkban is fut néhány. Elődjéhez, az 1984-es Év Autója címet elnyerő Unóhoz hasonlóan, a Puntót is megválasztották az Év Autójának, 1995-re. Az 1,1 literes motor 55 lóerős, ez a legelterjedtebb itthon, vegyes fogyasztása nem több 6,5 liternél.

Dízelmotorral elvétve találni első szériás Puntót. A gyengébb turbódízel 63, az erősebb 70 lovas. Selecta néven fokozatmentes automata váltó is kapható volt a 60 lóerős benzineshez.

Az ADAC meghibásodási statisztikájában és a Dekra német vizsgáztatóintézet éves jelentéseiben a Punto a sereghajtók közé tartozik a kiskategóriában. A sebességváltó igencsak hajlamos olajfolyásra, de súlyosabb hibák is előfordulnak. A fékekkel, az elektromos rendszerrel, ezen belül a lámpákkal, és a rozsdásodó kipufogóval is több a gond az átlagosnál. A karosszériát támadó rozsdával szemben tartósan és alaposan védett a Punto. A futómű kellően masszív és a motorokkal is egészen ritkán van baj.

1.- Renault Megan 1.4 RL (1997): 199.000.- Ft

És íme Magyarország jelenleg legolcsóbb, de még használható használt autója: egy 235 ezer kilométert futott Megan.

Sajnos csak a fotókra lehet hagyatkozni előzetesen, mert a leírásból csak az derül ki, hogy megvannak a gyári kulcsok és Magyarországon lett először forgalomba helyezve.

Messze nem problémamentes autó az első generációs Renault Mégane. A kiemelkedően biztonságos autóból rendkívül széles a karosszéria-választék, ahogy a motorkínálat is sokszínű. Amikor 1995 végén kijött az új alsó középkategóriás Renault, szám helyett ez a típus igazi nevet kapott. 75 lóerőtől indult a motorkínálat, a képeken is láható 1,4 literes benzines az átlagos igényeknek.

A megbízhatóság nem erőssége a Mégane-nak, a rozsdavédelem annál inkább. A tapasztalatok párásodó fényszórókról, remegő fékekről, rozsdásodó kipufogóról és nyöszörgő műszerfalakról számolnak be. A kézifékkel ritkán adódik probléma, a futómű is bírja az igénybevételt.