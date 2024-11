Egyenesben és keresztben is nagyon durván gyorsul, az ígéret és a valóság nincs messze egymástól

Egyenesben és keresztben is nagyon durván gyorsul, az ígéret és a valóság nincs messze egymástól

1 /46 Egyenesben és keresztben is nagyon durván gyorsul, az ígéret és a valóság nincs messze egymástól

A lukak igaziak, külön hűtőköre van a turbónak és az olajozásának is, a motornak is két különálló hűtőköre van

A lukak igaziak, külön hűtőköre van a turbónak és az olajozásának is, a motornak is két különálló hűtőköre van

3 /46 A lukak igaziak, külön hűtőköre van a turbónak és az olajozásának is, a motornak is két különálló hűtőköre van

Gombnyomásra teszi hangsúlyossá a hátsó hajtás, Drift módban igazi játszós autó, de már Sport+-ban is épp elég huncut

Gombnyomásra teszi hangsúlyossá a hátsó hajtás, Drift módban igazi játszós autó, de már Sport+-ban is épp elég huncut

5 /46 Gombnyomásra teszi hangsúlyossá a hátsó hajtás, Drift módban igazi játszós autó, de már Sport+-ban is épp elég huncut

Nagyot szól torokból és kipufogóból is, hangos és bent sem szintetikus az érzet

Nagyot szól torokból és kipufogóból is, hangos és bent sem szintetikus az érzet

7 /46 Nagyot szól torokból és kipufogóból is, hangos és bent sem szintetikus az érzet

Ennél erősebb négyhengeres motorral szerelt autó most nincs a piacon

Ennél erősebb négyhengeres motorral szerelt autó most nincs a piacon

10 /46 Ennél erősebb négyhengeres motorral szerelt autó most nincs a piacon

Ez a lökhárító, küszöb, hátsó diffúzor csomag még az S-hez is feláras

Ez a lökhárító, küszöb, hátsó diffúzor csomag még az S-hez is feláras

13 /46 Ez a lökhárító, küszöb, hátsó diffúzor csomag még az S-hez is feláras

Tapipados a kezelőfelület, a tekerős még mindig jobb lenne, de szokható ez is, a hátsó pukli csak csuklótámasz

Tapipados a kezelőfelület, a tekerős még mindig jobb lenne, de szokható ez is, a hátsó pukli csak csuklótámasz

27 /46 Tapipados a kezelőfelület, a tekerős még mindig jobb lenne, de szokható ez is, a hátsó pukli csak csuklótámasz

Egyedileg konfigurálható a menetmód, mindegyikben külön is változtathatjuk a karakterisztikát

Egyedileg konfigurálható a menetmód, mindegyikben külön is változtathatjuk a karakterisztikát

31 /46 Egyedileg konfigurálható a menetmód, mindegyikben külön is változtathatjuk a karakterisztikát

33 /46 Köridőmérésre is képes, valamint gyorsulást is rögzít, de teljesítményadatokat is kapunk

Köridőmérésre is képes, valamint gyorsulást is rögzít, de teljesítményadatokat is kapunk