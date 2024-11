Szalonállapotnak örvend egy magyarországi Ford Escort, ezzel szemben az igazság az, hogy a napokban lett 30 éves. A sötétbordó Escortot 1994. november 11-én vették át a Ford budaörsi márkakereskedésében – az akkori vételára 1,581 millió forint volt –, azóta mindössze 4789 kilométert tettek meg vele.

Tulajdonosa eleinte évente egy balatoni kiruccanásra vette elő, de az utóbbi 12 évben már csak a műszaki vizsgák és a kötelező szervizelések idejére hagyta el fűtött szuterén garázsát a Ford, így a legutóbbi műszaki vizsgán rászolgált az OT-rendszámra is. Vigyáztak rá, akár a hímes tojásra, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy 2012 óta csak 244 kilométer lett több az órában.

A képre kattintva galéria nyílik:

A szedán Escort az ötödik, 1990 és 1997 között gyártott generációból származik, míg maga a típus kis családi autóként 1968-tól 2002-ig volt elérhető a Ford kínálatában. 1,3 literes benzinmotorja mindössze 60 lóerős, ami az akkori kínálat legalacsonyabb teljesítményét jelenti, különösen azokhoz az 1,8, illetve 2,0 literes motorokkal szerelt változatokhoz viszonyítva, melyek 150, de akár 227 lóerőt is leadtak.

Még a Goodyear ST70 gumik is eredetiek, sőt, nem repedeztek vagy keményedtek ki. Máig megvan az összes papírcímkéje a motortérben, a sebességváltón, a futóművön, a szelepfedélen, valamint a váltóház előtt, a szőnyegpadlón is. A rozsdát, a karcokat, a koszt és a kopást hírből sem ismeri, ahogyan a dokumentációját is rendben tartották.

„Hihetetlen, de létezik” – írta a rendhagyó állapotú Fordról az Oldtimer Automobil Kft., mely „megfelelő helyet” keres az autó muzeális állapotának megőrzésére. Elsősorban márkaképviseletek, járműmúzeumok és magángyűjtők jelentkezését várják.