Mint azt korábban megírta a Vezess, október végén hatalmas árvíz sújtott le Valenciára. Tucatszámra sodorta magával az autókat a spanyolországi város utcáin hömpölygő víz, az árvízkárosult járművek pedig a roncstelepen kötöttek ki.

Annak ellenére, hogy tízezres nagyságrendben mérhető az árvíz áldozatául esett járművek száma, egy 1978-as évjáratú Mercedes-Benz W123 nem tartozik közéjük. A 46 éves szedánt ugyan szintén ellepte a víz és a sár, miután egy mélygarázsban parkolt, első pöccre indult.

Ein #Mercedes W123 Baujahr 1978 stand nach der Flut in #Valencia mehrere Tage unter Wasser und fuhr selbst aus der Tiefgarage. Als #MercedesBenz noch Autos für die Ewigkeit baute: pic.twitter.com/Am7HxoZe2E — Dr. David Lütke (@DrLuetke) November 13, 2024

Tulajdonosa a Mundo Americának elmondta, hogy amint értesült az árvízről, mindent megtett azért, hogy rövid időn belül kimenekítse a mélygarázsból a Mercedesét. Nem volt könnyű dolga, mert ekkor már az utcán is 1,5 méter magasan állt a víz. „Fogtam egy akkumulátort és a szerszámosládát, és beindítottam” – mesélte Felisi Rubio Iván. „Egy dolgot tettem előtte: kicseréltem az akkumulátort, leengedtem a vizet a motorból és ellenőriztem az olajat. Már az első próbálkozásra beindult” – lelkendezett az öreg W123 gazdája, aki hozzátette, még egy alapos szétszerelés és takarítás vár a kocsira.

Azt a W123-as generációt, mely most tanúbizonyságot tett a strapabírásáról, 1975-ben dobta piacra a Mercedes, a W114, illetve a W115 utódjaként jelent meg a kínálatban. 1986-tal bezárólag csaknem 2,7 millió példány gördült le a gyártósorról.

Mind technológiailag, mind pedig a biztonság szempontjából kézzelfogható áttörést hozott, hiszen például a központi zár, a kétlapos szélvédő, valamint az utasoldali visszapillantó tükör is ebben a szériában debütált. 1980-tól ráadásul opcióként az ABS, vagyis a blokkolásgátló és a vezetőoldali légzsák is elérhetővé vált valamennyi négyajtós modellben, kombiban, kupéban, valamint hét- és nyolcüléses limuzinban.

A valenciai túlélő 300D-t 1976 és 1985 között gyártották, az esetek többségében 125 lóerős turbódízel motorral. Az, hogy a szóban forgó, 1976-os darab ilyen olcsón megúszta az áradásokat, azzal is magyarázható, hogy elektronikai alkatrészek alig vannak benne, azaz az esély is kisebb arra, hogy a víz és a magas páratartalom komolyabb károkat okozzon – viszont ebben a korban így is kisebb csodával ér fel ez a teljesítmény.