Beadle azzal szerzett magának hírnevet a különböző közösségi oldalakon, hogy egy piszkosól felpiszkál BMW M240i volánja mögött száguldott és közúti gyorsulási versenyeken is részt vett, amelyekről szintén készített videót.

Korábban már majdnem otthagyta a fogát. Igaz akkor nem közúton, hanem egy gyorsulási versenypályán 270 km/óra feletti sebességgel szenvedett balesetet. Akkor csodával határos módon sértetlenül megúszta, ezúttal azonban nem volt ilyen szerencsés.

Korábbi baleset itt látható:

A tragikus eset október 5-én történt a New York-i Belt Parkwayen (USA) késő éjszaka.

– olvasható a New York-i rendőrség jelentésében. Bár a rendőrségi BMW X5-öt említ, a helyszínen készült képek alapján Beadle jellegzetes lila BMW M240i-je volt az érintett jármű, legalábbis ezt állítja a Carscoops.

The B58 King Dre 1Stockf30 sadly passed away in his B58 Beast M240 doing what he loved Racing 🕊

„If one day speed kills me, don’t cry. Because I was smiling”

Rest in Peace Andre #b58 #1stockf30 #b58king pic.twitter.com/BSKwALdub1

— Drey 248 (@drey_248_) November 7, 2024