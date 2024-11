A japán gyártó egy milánói sajtótájékoztató keretein belül mutatta meg a nagyvilágnak a Suzuki Vitara teljesen elektromos változatát. Az eseményen mi is jelen voltunk, be is számoltunk róla. Ezen felbuzdulva pedig megkerestük minden idők legvadabb Suzuki Vitaráját, amely többek között a legendás Pikes Peak-i hegyi felfutón is rajthoz állt, és le is nyomott mindenkit.

A Suzuki Escudo Pikes Peak Special

1994-ben a japán gyártó épített egy különleges Escudo modellt (Japánban így nevezték el a Vitarát), amelyet kimondottan hegyi versenyzésre terveztek. Az autó két motort kapott: mindkét tengelyt egy-egy 1,6 literes, turbós, négyhengeres motor hajtotta. A két motor összteljesítménye elérte a 900 lóerőt és ami ennél is durvább, hogy az Escudo versenygép súlya mindössze 900 kilogramm volt.

A kivételesen könnyű és erős gépet Nobuhiro „Monster” Tajima japán pilóta vezette, aki 1994-ben az ötödik helyen végzett a Pikes Peak International Hill Climb versenyen.

1995-ben azonban Tajima megnyerte a versenyt, ezzel ő lett az első japán pilóta, aki győzelmet aratott a Pikes Peak-en.

Időeredménye 7:53.000 volt, amelynél szintén csak Tajima tudott gyorsabban felérni 2006-ban, akkor 7:38.900-as idő produkálva. Egyedül a Volkswagen I.D. R tudta megközelíteni ezt az eredményt 2018-ban 7:57.148-as felfutással.

1996-ra a Suzuki új Escudo versenyautót fejlesztett, amely már egy motorral volt szerelve. Az új változatban 2,0 literes, V6-os, ikerturbós erőforrás dolgozott, amely alapból 600 lóerőt produkált, de éles bevetésen ezt akár 800 lóerőre is fel lehetett piszkálni. 1997-ben ezt a motort is lecserélték; ekkor már egy 2,5 literes V6-os egységet használtak, amely 995 lóerőre volt képes, és az autó súlya is csupán 800 kg volt.

1998-ban, 1999-ben és 2000-ben Tajima mindhárom Queenstown Gold Rush hegyi versenyt megnyerte, majd 2006-ban ismét győzni tudott a Pikes Peaken, a korábban említett rekordidővel.

A győzelmet érő felfutás 1995-ből, korhű felvételen:

A Suzuki Vitara számos nemzetközi terep-rali versenyen részt vett, például a Dakar Ralin, az Australasian Safarin és az Ázsia Cross Country Rallyn. A Suzuki márka ezzel nemcsak a városi terepjárók, hanem a versenyzés világában is megmutatta, hogy mire képes.

Végül csupaszon is láthatod a duplamotoros, 1994-es versenyautót: