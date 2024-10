Ismered a Magyar népmesék közül Az aranyszőrű bárány történetét? Ezt játszotta el egy autónepper-csapat az egyik hazai autópályán. Ez esetben egy Audi A4 Avant volt a bárány, amihez valamilyen csoda folytán hozzáragadt még néhány jármű.

A felvételben az is durva, hogy a két autót, amit húz, azt is külföldön vehették a srácok, mert azokon is I-s rendszám van, szóval ideiglenes.

Hogyan kelhet át így országhatárokon?

A kérdés jogosan merül fel mindenkiben. Állítólag az ilyen autószállító neppervontatványok a határátkelők előtt (még ha nincs is kimondott határellenőrzés, akkor is ott áll mindig egy-két rendőrautó) egy pihenőben szétkapcsolják a szerelvényt és úgy kelnek át, majd ismét megállnak egy pihenőben – a határ után – és újra összekapcsolják a horrorkaravánt.

Persze ez még nem azt jelenti, hogy megúszták: a többi közlekedő sokszor jelenti őket a 112-n, a hatóság pedig nem rest milliós bírságokat kiszabni rájuk és akár a rendszámot is levenni az autókról. De úgy tűnik, ettől sem riadnak vissza a főként román és török autókereskedők:

Persze az is lehet, hogy nem országhatárokon át szállították így a gépjárművüket, hanem csupán belföldön. Mindegy hogyan történt, ez így súlyosan szabálytalan és balesetveszélyes.